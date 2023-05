Benjamín Vicuña y una desgarradora confesión sobre Pampita

El actor chileno brindó una entrevista en su país natal y sorprendió con el recuerdo de esa época tan triste que le tocó vivir junto a Pampita. “Quedaste golpeado y tu pareja Carolina también. ¿Cómo la apoyaste si estabas igual de devastado que ella?”, quiso saber Edgardo Fuentes, el conductor de Buenas Noches a Todos (TVN). “Yo entendí el mismo día que no podía flaquear, no podía caer. Pasé a ser un sostén, contenedor, de todos, de mis hijitos y de mi mujer”, expresó Vicuña al recordar cómo fueron esos primeros momentos sin Blanca en su casa.

vicuña Blanca.jpg Benjamín Vicuña junto a su pequeña hija, Blanca.

Asimismo, el actor también expuso que su libro es una expresión desbordada y honesta de la triste experiencia que le tocó vivir. “Una tragedia que me atravesó como un rayo y me dejó vacío. Me costó años asimilarla y de alguna manera sigo transitando el desierto; pero seguí viviendo. En estas páginas hablo acerca de mi niña y mis pesares. También de las herramientas que me sirvieron para iluminar noches oscuras. Espero que puedan servirle a alguien. Que quienes están atravesando una pérdida; sufriendo o acompañando un duelo; puedan encontrar algo de alivio y esperanza. Una pequeña luz en mitad del océano cuando no vemos la orilla”, cerró.

Fuente / Infobae