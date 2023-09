Bailando 2023: cómo le fue en el rating a Marcelo Tinelli.

En una noche cargada de expectativas, el regreso del Bailando 2023 a la televisión argentina no decepcionó . Este lunes, Marcelo Tinelli y su equipo lograron conquistar la audiencia desde el primer momento , marcando el inicio de una temporada que promete ser inolvidable.

El Bailando 2023 comenzó su emisión en América TV, y desde el primer minuto, logró picos de audiencia impresionantes, alcanzando 14.7 puntos de rating . Este logro significativo no solo marcó el regreso triunfal de Marcelo Tinelli a la pantalla chica, sino que también destronó a su competencia más cercana, Got Talent Argentina de Telefe, que venía liderando las mediciones de audiencia.

Competencia relegada a un segundo plano

Por otro lado, Got Talent Argentina obtuvo 13.8 puntos de rating en la misma franja horaria, mientras que el clásico programa de preguntas y respuestas, Los 8 escalones, que se emite por El Trece, llegó a 7.2 puntos. El Nueve, con La hora exacta, se mantuvo con 1.3 puntos.