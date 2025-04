¡Amenazas de muerte contra Luis Ventura!: los estremecedores mensajes que recibió el periodista

Según los primeros reportes, las amenazas no fueron un incidente aislado. Durante todo el día, Ventura recibió varios mensajes que incrementaron la preocupación sobre su seguridad. El periodista se encuentra en el centro de una peligrosa disputa con bandas delictivas, aunque aún se desconoce el alcance exacto de la amenaza. Daniel Ambrosino, periodista de A la Tarde, comentó: "Las amenazas recibidas por Ventura están relacionadas con sus declaraciones sobre la mafia y otros temas sensibles. Es un periodista que está siendo presionado para que no revele información comprometedora".

Embed

Sin embargo, Ventura no se dejó amedrentar y dejó un mensaje claro: "Cuando me apunten que no le erren, que no me dejen respirando porque los voy a buscar". Si bien el periodista de espectáculos se mantiene firme frente a la amenaza, tomó medidas para proteger su integridad. Al respecto, Guido Süller confirmó que se comunicó con Ventura y contó que “no me autoriza a contar lo que hablamos pero está bien”, además agregó que el periodista de espectáculos “tiene miedo y quiere custodia policial".

En una intervención en vivo, el abogado de Luis Ventura explicó que ya está manejando el caso y que la denuncia será presentada en la Cámara Criminal y Correccional de la Nación. Este paso, crucial para avanzar con la investigación, será clave para determinar quiénes están detrás de estas intimidaciones y qué motivó tal ataque./Paparazzi.