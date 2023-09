Agredieron a Jorge Rial en la puerta de Radio 10

El propio Jorge Rial compartió su experiencia: "Me estaban esperando los chicos de Socios para hacer una nota, me paro y veo que hay una señora parada en la puerta que se da vuelta y me encara. Me empieza a gritar y decirme: 'dejá de perseguirme, dejá de mandar gente a mi casa, dejá de espiarme, ¿qué te importa lo que tengo en la nariz? Si querés te estornudo para que veas'...". Rial, recientemente operado del corazón, hizo hincapié en la necesidad de evitar situaciones traumáticas debido a su estado de salud.