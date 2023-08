Adrián Suar decidió levantar "Nosotros a la mañana"

Justo cuando Fabián Doman llega al magazine "Nosotros de mañana", para conducirlo de manera definitiva, Adrián Suar decide que ya no existirá más el matutino en el canal del sol. Hay alerta en El Trece por algunas bajas inesperadas para esta segunda parte del año .

El motivo es porque el formato dejará de llamarse “Nosotros a la mañana” y pasará a ser “Bien de mañana”. No se trata simplemente de un cambio de nombre, ya que entre Doman y Suar tomaron la drástica decisión de desprenderse de varios de los panelistas que trabajaban en el programa de televisión, como es el caso de Juan Etchegoyen. "Fue un poco incómodo trabajar en esa situación de no saber si seguía o no", expresó.