Reunión de los bancos con Caputo: ratificó que no hay fecha para salir del cepo

Caputo se encargó de describir los objetivos en materia fiscal y cambiaria. “Ratificó el compromiso fiscal y la política cambiaria, pero no dio plazos”, explicó una fuente al tanto del encuentro que se desarrolló en las oficinas del BCRA. Dicho de otro modo, el ministro de Economía repitió que la salida del cepo aún no tiene fecha de concreción. “Volvieron a insistir en que se va a salir del cepo cuando se den las condiciones. No tienen ningún apuro”, resumió un banquero que formó parte de la reunión.