El riesgo país volvió a los 1.500 puntos y dólar blue superó los $1.400

Por otro lado, el tipo de cambio informal trepó $40 en la primera jornada de la semana y se vende a $1405. Mientras tanto, el CCL opera a $1387,57 y el MEP se negocia a $1384,44. En tanto, el dólar cripto cotiza esta tarde a $1386,10 para la venta.

Esta reacción del mercado se da después de las declaraciones del ministro de Economía, Luis Caputo, y del titular del Banco Central, Santiago Bausili, en las que aseguraron que desde este lunes comienza una “segunda fase” del plan económico.

Este lunes se reunieron con representantes de los bancos para empezar a delinear el traspaso de la deuda de la autoridad monetaria al Tesoro. A grandes rasgos, en la convocatoria se dieron mayores precisiones sobre la letra de regulación monetaria que reemplazará a los pasivos remunerados que hoy se encuentran en manos del Central, pero también se convalidaron algunas cuestiones que dan pistas sobre cómo continuará el plan económico.

Caputo se encargó de describir los objetivos en materia fiscal y cambiaria. “Ratificó el compromiso fiscal y la política cambiaria, pero no dio plazos”, explicó una fuente al tanto del encuentro que se desarrolló en las oficinas del BCRA. Dicho de otro modo, el ministro de Economía repitió que la salida del cepo aún no tiene fecha de concreción. “Volvieron a insistir en que va a salir del cepo cuando se den las condiciones. No tienen ningún apuro”, resumió un banquero que formó parte de la reunión.