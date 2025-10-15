Qué productos y servicios aumentaron más en la provincia de Mendoza durante septiembre 2025

Por Soledad Maturano







La inflación de septiembre en la provincia de Mendoza fue del 2,2%, según los datos publicados por la Dirección de Estadísticas e Investigaciones Económicas (DEIE). Se trata del segundo mes consecutivo en que el índice provincial se ubica por encima de los dos puntos.

En lo que va del año, la inflación local acumula un 20,2%, mientras que la nacional alcanza el 22%. En tanto, la variación interanual —de septiembre de 2024 al mismo mes de 2025— llegó al 29% en Mendoza y al 31,8% en el país. Ahora bien, ¿cuáles fueron los rubros que más aumentaron en la provincia?

Rubro por rubro: los mayores incrementos en la provincia de Mendoza Aunque el nivel general de precios se ubicó en 2,2%, hubo variaciones importantes según el tipo de gasto. Así quedaron los principales rubros:

Vivienda y servicios básicos: 4%

Otros bienes y servicios: 3,8%

Transporte y comunicaciones: 3,1%

Atención médica y gastos para la salud: 2,3%

Educación: 2,1%

Alimentos y bebidas: 1,9%

Indumentaria: 1,8%

Equipamiento y mantenimiento del hogar: 1%

Esparcimiento: 0,6% INFORME DEIE1 Vivienda y servicios básicos fue el rubro que más subió en septiembre, por encima del índice general de la inflación provincial. Fuente: DEIE De esta manera, la inflación mantiene una leve tendencia al alza, con mayores aumentos en sectores esenciales vinculados a la vivienda, el transporte y la salud.