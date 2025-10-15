15 de octubre de 2025
Sitio Andino
INFLACIÓN

Qué productos y servicios aumentaron más en la provincia de Mendoza durante septiembre 2025

Ayer se conocieron los índices de inflación del país y de la provincia de Mendoza: cuáles fueron los rubros más afectados.

Qué productos y servicios aumentaron más en la provincia de Mendoza durante septiembre 2025

Qué productos y servicios aumentaron más en la provincia de Mendoza durante septiembre 2025

 Por Soledad Maturano

La inflación de septiembre en la provincia de Mendoza fue del 2,2%, según los datos publicados por la Dirección de Estadísticas e Investigaciones Económicas (DEIE). Se trata del segundo mes consecutivo en que el índice provincial se ubica por encima de los dos puntos.

Rubro por rubro: los mayores incrementos en la provincia de Mendoza

Aunque el nivel general de precios se ubicó en 2,2%, hubo variaciones importantes según el tipo de gasto. Así quedaron los principales rubros:

  • Vivienda y servicios básicos: 4%
  • Otros bienes y servicios: 3,8%
  • Transporte y comunicaciones: 3,1%
  • Atención médica y gastos para la salud: 2,3%
  • Educación: 2,1%
  • Alimentos y bebidas: 1,9%
  • Indumentaria: 1,8%
  • Equipamiento y mantenimiento del hogar: 1%
  • Esparcimiento: 0,6%
INFORME DEIE1
Vivienda y servicios básicos fue el rubro que más subió en septiembre, por encima del índice general de la inflación provincial.

Vivienda y servicios básicos fue el rubro que más subió en septiembre, por encima del índice general de la inflación provincial.

De esta manera, la inflación mantiene una leve tendencia al alza, con mayores aumentos en sectores esenciales vinculados a la vivienda, el transporte y la salud.

Qué productos y servicios aumentaron más en la provincia de Mendoza durante septiembre 2025
INFLACIÓN

Qué productos y servicios aumentaron más en la provincia de Mendoza durante septiembre 2025

Por Soledad Maturano
