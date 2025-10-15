Qué productos y servicios aumentaron más en la provincia de Mendoza durante septiembre 2025

Por Soledad Maturano 15 de octubre de 2025 - 10:05
La
inflación de septiembre en la fue del provincia de Mendoza 2,2%, según los datos publicados por la Dirección de Estadísticas e Investigaciones Económicas (DEIE). Se trata del segundo mes consecutivo en que el índice provincial se ubica por encima de los dos puntos.
En lo que va del año,
. En tanto, la variación interanual —de septiembre de 2024 al mismo mes de 2025— llegó al 29% en Mendoza y al 31,8% en el país. Ahora bien, la inflación local acumula un 20,2%, mientras que la nacional alcanza el 22% ¿cuáles fueron los rubros que más aumentaron en la provincia?
Rubro por rubro: los mayores incrementos en la provincia de Mendoza
Aunque el nivel general de precios se ubicó en 2,2%, hubo variaciones importantes según el tipo de gasto. Así quedaron los principales rubros:
Vivienda y servicios básicos: 4% Otros bienes y servicios: 3,8% Transporte y comunicaciones: 3,1% Atención médica y gastos para la salud: 2,3% Educación: 2,1% Alimentos y bebidas: 1,9% Indumentaria: 1,8% Equipamiento y mantenimiento del hogar: 1% Esparcimiento: 0,6%
INFORME DEIE1
Vivienda y servicios básicos fue el rubro que más subió en septiembre, por encima del índice general de la inflación provincial.
Fuente: DEIE
De esta manera, la inflación mantiene una leve
tendencia al alza, con mayores aumentos en sectores esenciales vinculados a la vivienda, el transporte y la salud.