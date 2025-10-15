15 de octubre de 2025
{}
Sitio Andino
Mercado cambiario

Dólar hoy y dólar blue en Mendoza: a cuánto cotiza este miércoles 15 de octubre de 2025

¿Cuánto vale el dólar en Mendoza hoy? Enterate del precio del blue, el oficial y los financieros en la jornada cambiaria de este miércoles.

Dólar hoy y dólar blue en Mendoza: a cuánto cotiza este miércoles 15 de octubre de 2025

Dólar hoy y dólar blue en Mendoza: a cuánto cotiza este miércoles 15 de octubre de 2025

Tras el levantamiento del cepo el lunes 14 de abril, los bancos debieron implementar rápidamente los cambios necesarios para permitir que sus clientes puedan operar con divisas sin las restricciones que regían desde 2019. No obstante, tras los resultados de las elecciones legislativas en la provincia de Buenos Aires, la moneda extranjera se disparó y superó la barrera de los $1.400 en la mayoría de los bancos.

Lee además
Tras la cumbre Javier Milei-Donald Trump, el mercado cambió de rumbo: acciones y bonos cerraron en baja
Bonos y dólares

Tras la cumbre Milei-Trump, el mercado argentino cambió de rumbo: acciones y bonos cerraron en baja
Así cotiza el dólar blue este domingo 29 de septiembre. Mirá cómo quedó la brecha con el dólar oficial y otros tipos.
Mercado cambiario

Dólar hoy y dólar blue en Mendoza: a cuánto cotiza este martes 14 de octubre de 2025

A cuánto cotiza el dólar blue en Mendoza hoy, miércoles 15 de octubre de 2025

En Mendoza, el dólar blue cotiza:

  • Para la compra a $1.400:
  • Para la venta a $1.420.
PLACA-MONEDA-EXTRANJERA 14 OCTUBRE

A cuánto cotiza el dólar MEP, CCL y tarjeta hoy, miércoles 15 de octubre de 2025

El dólar MEP (medio electrónico de pagos) es una forma legar de obtener divisas a través de la compra y venta de bonos que cotizan en pesos. Este dólar financiero se ubica de la siguiente manera:

  • A $1.448,86 para la compra;
  • A $1.451,58 para la venta.

Por su parte, el dólar Contado con Liquidación (CCL), que es el que influye en las exportaciones, se ubica en:

  • A $1.464,58 para la compra;
  • A $1.521,43 para la venta.

El dólar tarjeta o turista, que corresponde al tipo de cambio que se aplica a comprar con tarjetas en el exterior, cotiza de la siguiente forma:

  • A $1.735,50 para la compra;
  • A $1.800,50 para la venta.

A cuánto cotizan el euro y el peso chileno hoy, miércoles 15 de octubre de 2025

Por su parte, la moneda europea, el euro se ubica:

  • En $1.520 para la compra;
  • En $1.620 para la venta.

El peso chileno, por su parte, se ubica de la siguiente manera (conversión de 1.000 CLP a 1.000 ARS):

  • A $708 para la compra;
  • A $1.412,22 para la venta.

La flexibilización de las divisas extranjeras llega en el marco de la Fase 3 del Programa Económico del gobierno. Con el avance de esta fase, el Ejecutivo busca mantener el dólar oficial cerca del mínimo permitido, con la expectativa de contener la inflación.

Temas
Seguí leyendo

Donald Trump a Javier Milei: "Si no ganan no estaremos allí por mucho tiempo"

Dólar hoy y dólar blue en Mendoza: a cuánto cotiza este lunes 13 de octubre de 2025

¿Rescate económico o negocio financiero?: el plan de Donald Trump y Bessent para Javier Milei

Caputo descartó la dolarización y defendió el apoyo de EE.UU.: "No implica pérdida de soberanía"

Dólar hoy y dólar blue en Mendoza: a cuánto cotiza este domingo 12 de octubre de 2025

Qué significa el "swap" con Estados Unidos, una de las herramientas para contener el dólar

Dólar hoy y dólar blue en Mendoza: a cuánto cotiza este sábado 11 de octubre de 2025

Rescate o subordinación: la intervención de Estados Unidos en la economía y el dólar en Argentina

LO QUE SE LEE AHORA
Así cotiza el dólar blue este domingo 29 de septiembre. Mirá cómo quedó la brecha con el dólar oficial y otros tipos.
Mercado cambiario

Dólar hoy y dólar blue en Mendoza: a cuánto cotiza este martes 14 de octubre de 2025

Las Más Leídas

Revuelo en el conocido boliche Petra de San Martín. 
juicio laboral

Grave denuncia de trabajadores del boliche Petra en San Martín

Impotartante y llamativo secuestro de cocaína en San Rafael. (Foto ilustrativa).
apuntan a una banda narco

Importante secuestro de droga en la cárcel de San Rafael

Durante la fuga, la motocicleta impactó contra dos vehículos, uno automóvil y otra motocicleta
Investigación

Persecución policial en Maipú: moto robada, accidentes y una mujer aprehendida

El robo ocurrió a plena luz del día, en la Cuarta Sección.
no hay detenidos

Denunció el robo de un maletín con dólares en plena Ciudad de Mendoza

La Policía capturó a Brian Reina, acusado de encabezar una banda que operaba en Las Heras y Capital
Fuerte operativo

Cayó en La Favorita un hombre acusado de liderar una banda que robaba motos a mano armada en Mendoza

Te Puede Interesar

El Gobierno apuesta a aprobar el Presupuesto después de las elecciones
Motosierra perpetua

Presupuesto 2026: continuidad del ajuste pese a la fuerte contracción del gasto en 2025

Por Marcelo López Álvarez
El Presidente y parte de su gabinete estuvo en el Salón Oval, junto al anfitrión Trump.
En redes

Qué dijo Milei sobre la polémica frase de Trump sobre Argentina

Por Sitio Andino Política
Con un gran Lionel Messi, Argentina cumplió con su rol de protagonista.
sumó minutos

Con Lionel Messi, Argentina goleó a Puerto Rico 6 a 0 en un duelo rumbo al Mundial 2026

Por Sitio Andino Deportes