Por qué todos eligen este icónico lugar en Mendoza para aprender más sobre historia

En el departamento de San Carlos se encuentra el impresionante Museo del Fuerte San Carlos , un sitio destacado por su rica historia sanmartiniana y considerado una visita imprescindible para todos aquellos que hagan turismo interno por la provincia de Mendoza .

El Museo del Fuerte San Carlos se encuentra en la confluencia de las calles J. Néstor Lencinas e Independencia , en el corazón de San Carlos, y está a aproximadamente una hora y 23 minutos de la Ciudad de Mendoza .

Museo del Fuerte San Carlos: un lugar histórico de la provincia de Mendoza

polideportivo Gran expectativa en el boxeo local por la disputa del "Cuna de Campeones IV" en el Polimeni

Este histórico museo, declarado Histórico Nacional por el Decreto 4592 de 1951, conserva la memoria del General José de San Martín , quien celebró en este lugar un parlamento con las tribus pehuenches como parte de la planificación de la campaña libertadora.

El museo cuenta con una sala dedicada a San Martín , donde se exhiben una réplica de su poncho original, un grabado del famoso parlamento y una maqueta detallada del encuentro. Además, incluye una réplica del Fuerte de San Carlos , armas de distintos calibres, dos antiguos cañones y diversos objetos prehispánicos.

Museo del Fuerte San Carlos (2) Conocé el Museo del Fuerte San Carlos Gentileza

Los visitantes coinciden en que se trata de un espacio rico en historia y cultura, ideal para quienes desean conocer más sobre la vida y estrategias de San Martín. El museo está abierto lunes a viernes de 08:00 a 13:00 y sábados y domingos de 10:00 a 13:00.

Museo Del Fuerte San Carlos Descubrí el Museo del Fuerte San Carlos y su historia Gentileza

¿Querés descubrir los rincones más fascinantes de nuestra provincia? Hacé clic aquí y dejate sorprender por todo lo que esta provincia tiene para ofrecerte.