La Provincia recuperó terrenos en Uspallata destinados a un centro comercial que nunca se construyó.

El Gobierno de Mendoza quitó terrenos fiscales a un grupo de adjudicatarios que debían construir un centro comercial en Uspallata , Las Heras , por encontrarse el lugar en "estado de abandono" y por "incumplimiento de las obligaciones asumidas". De esta manera, los lotes volverán a manos del Estado provincial.

Así se dispuso a través del decreto 1812, publicado este miércoles en el Boletín Oficial, respecto a diversos lotes ubicados sobre la Ruta 7, en Villa de Uspallata , los cuales habían sido adquiridos tras un llamado a concurso público en el año 2013 (decreto 1063/13) con el objetivo de "ejecutar emprendimientos comerciales, de servicios, turísticos, culturales, religiosos, agrícolas y ganaderos".

Las fracciones de terreno de propiedad de la Provincia de Mendoza fueron inspeccionadas el pasado 4 de abril por el personal de la Dirección de Desarrollo Territorial dependiente de la Dirección de Gestión de Bienes Registrables del Estado – (Di.Ge.Bi.R.E) del Ministerio de Gobierno, Infraestructura y Desarrollo Territorial. Allí constataron las anormalidades.

El Gobierno explicó que "el sólo hecho de presentar proyecto, antecedentes y precio, y firmar los pliegos, lleva implícita la conformidad a sus cláusulas" y que " se prevé la rescisión/desadjudicación ante el incumplimiento de las obligaciones asumidas por los adjudicatarios , el incumplimiento en la forma y plazos del proyecto presentado, así como del cronograma lo que hará caer de pleno derecho la adjudicación, siendo estas causales de rescisión".

Los terrenos en cuestión son los lotes 4, 7, 8, 10, 11, 12, 14, 16 y 17, corresponden a una superficie total compuesta por dos parcelas: una de 2.123,77 m², y otra, de 5.998,74 m².

Los incumplimientos constatados

La inspección constató "el inmueble baldío, sin mejoras en evidente estado de abandono por parte de los adjudicatarios originales".

El Gobierno aseguró que abandonaron los inmuebles, "incumpliendo en forma y plazo los proyectos presentados", y "no mantuvieron los predios en grado racional de productividad, ni en grado racional de utilización".

Tampoco cumplieron con las modalidades generales de uso establecidas para garantizar la preservación del medio ambiente; ni realizaron los trámites, trabajos ni afrontaron los gastos necesarios para la instalación de la infraestructura básica de servicios a la zona.

"La Provincia de Mendoza debe instrumentar la rescisión de la venta por decreto, quedando todas las sumas pagadas como las mejoras introducidas en el inmueble a favor de la Provincia de Mendoza en carácter de resarcimiento por daños y perjuicios", señala la norma firmada por el gobernador Alfredo Cornejo.