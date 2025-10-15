15 de octubre de 2025
{}
Sitio Andino
Boletín Oficial

La Provincia recuperó terrenos en Uspallata destinados a un centro comercial que nunca se construyó

El Gobierno de Mendoza decretó la desadjudicación de lotes ubicados en Uspallata por "incumplimientos" y volverán al Estado.

La Provincia recuperó terrenos en Uspallata destinados a un centro comercial que nunca se construyó.

La Provincia recuperó terrenos en Uspallata destinados a un centro comercial que nunca se construyó.

 Por Florencia Martinez del Rio

El Gobierno de Mendoza quitó terrenos fiscales a un grupo de adjudicatarios que debían construir un centro comercial en Uspallata, Las Heras, por encontrarse el lugar en "estado de abandono" y por "incumplimiento de las obligaciones asumidas". De esta manera, los lotes volverán a manos del Estado provincial.

Así se dispuso a través del decreto 1812, publicado este miércoles en el Boletín Oficial, respecto a diversos lotes ubicados sobre la Ruta 7, en Villa de Uspallata, los cuales habían sido adquiridos tras un llamado a concurso público en el año 2013 (decreto 1063/13) con el objetivo de "ejecutar emprendimientos comerciales, de servicios, turísticos, culturales, religiosos, agrícolas y ganaderos".

Lee además
El Gobierno de Mendoza asignó fondos para la segunda etapa de la Doble Vía del Este.
Obra

El Gobierno de Mendoza asignó fondos para la segunda etapa de la Doble Vía del Este
Javier Milei firmó el decreto para extraditar a Fred Machado a los Estados Unidos
Polémica

Milei firmó el decreto para extraditar a Fred Machado a los Estados Unidos

La decisión de la Provincia de Mendoza

Las fracciones de terreno de propiedad de la Provincia de Mendoza fueron inspeccionadas el pasado 4 de abril por el personal de la Dirección de Desarrollo Territorial dependiente de la Dirección de Gestión de Bienes Registrables del Estado – (Di.Ge.Bi.R.E) del Ministerio de Gobierno, Infraestructura y Desarrollo Territorial. Allí constataron las anormalidades.

El Gobierno explicó que "el sólo hecho de presentar proyecto, antecedentes y precio, y firmar los pliegos, lleva implícita la conformidad a sus cláusulas" y que "se prevé la rescisión/desadjudicación ante el incumplimiento de las obligaciones asumidas por los adjudicatarios, el incumplimiento en la forma y plazos del proyecto presentado, así como del cronograma lo que hará caer de pleno derecho la adjudicación, siendo estas causales de rescisión".

Los terrenos en cuestión son los lotes 4, 7, 8, 10, 11, 12, 14, 16 y 17, corresponden a una superficie total compuesta por dos parcelas: una de 2.123,77 m², y otra, de 5.998,74 m².

Los incumplimientos constatados

La inspección constató "el inmueble baldío, sin mejoras en evidente estado de abandono por parte de los adjudicatarios originales".

El Gobierno aseguró que abandonaron los inmuebles, "incumpliendo en forma y plazo los proyectos presentados", y "no mantuvieron los predios en grado racional de productividad, ni en grado racional de utilización".

Tampoco cumplieron con las modalidades generales de uso establecidas para garantizar la preservación del medio ambiente; ni realizaron los trámites, trabajos ni afrontaron los gastos necesarios para la instalación de la infraestructura básica de servicios a la zona.

"La Provincia de Mendoza debe instrumentar la rescisión de la venta por decreto, quedando todas las sumas pagadas como las mejoras introducidas en el inmueble a favor de la Provincia de Mendoza en carácter de resarcimiento por daños y perjuicios", señala la norma firmada por el gobernador Alfredo Cornejo.

pedido_293448_09102025

Temas
Seguí leyendo

Qué dijo Milei sobre la polémica frase de Trump sobre Argentina

Dónde voto en Maipú Mendoza: consultá el padrón electoral

Elecciones 2025: rechazaron que La Libertad Avanza muestre afiches de Diego Santilli en las escuelas

Dónde voto elecciones 2025: consultá el padrón electoral

Dónde voto elecciones Mendoza 2025: consultá el padrón electoral

Dónde voto en la Ciudad de Mendoza: consultá el padrón electoral

Donald Trump a Javier Milei: "Si no ganan no estaremos allí por mucho tiempo"

Cómo se votará en las elecciones 2025 en Mendoza: dos boletas, doble urna y sin cuarto oscuro

LO QUE SE LEE AHORA
El Gobierno de Mendoza asignó fondos para la segunda etapa de la Doble Vía del Este.
Obra

El Gobierno de Mendoza asignó fondos para la segunda etapa de la Doble Vía del Este

Las Más Leídas

Revuelo en el conocido boliche Petra de San Martín. 
juicio laboral

Grave denuncia de trabajadores del boliche Petra en San Martín

Durante la fuga, la motocicleta impactó contra dos vehículos, uno automóvil y otra motocicleta
Investigación

Persecución policial en Maipú: moto robada, accidentes y una mujer aprehendida

El robo ocurrió a plena luz del día, en la Cuarta Sección.
no hay detenidos

Denunció el robo de un maletín con dólares en plena Ciudad de Mendoza

Los arrestos se concretaron durante una serie de allanamientos
Allanamientos

Detienen en Guaymallén a dos hermanos por intento de homicidio y un crimen fatal

Cómo se votará en las elecciones 2025: dos boletas, doble urna y sin cuarto oscuro en la provincia de Mendoza.
Justicia Electoral

Cómo se votará en las elecciones 2025 en Mendoza: dos boletas, doble urna y sin cuarto oscuro

Te Puede Interesar

Qué productos y servicios aumentaron más en la provincia de Mendoza durante septiembre 2025
INFLACIÓN

Qué productos y servicios aumentaron más en la provincia de Mendoza durante septiembre 2025

Por Soledad Maturano
Científica trabajó en la escena para hallar rastros de los autores del robo. Foto: Yemel Fil. 
importante operativo

Ladrones robaron motos en una concesionaria en pleno centro

Por Pablo Segura
El Banco de Vino rechaza la inmovilización y apuesta a recuperar las exportaciones.
Vitivinicultura

El Banco de Vino rechaza la inmovilización y apuesta a recuperar las exportaciones

Por Marcelo López Álvarez