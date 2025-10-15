15 de octubre de 2025
Sitio Andino
Dónde voto en Luján de Cuyo: consultá el padrón electoral

La Cámara Nacional Electoral dio a conocer los datos consignados en el padrón electoral para las elecciones 2025 para consultar en la web. Enterate dónde votar en Luján de Cuyo.

Por Cecilia Zabala

El domingo 26 de octubre se celebrarán en todo el país las elecciones 2025, en las que se renovará la mitad de la Cámara de Diputados y un tercio del Senado de la Nación. En nuestra provincia, además, se votará para renovar legisladores provinciales y concejales en los municipios que unificaron sus comicios. Si sos de Luján de Cuyo enterate dónde votás.

La Cámara Nacional Electoral (CNE) publicó el padrón electoral definitivo, donde los ciudadanos pueden consultar el establecimiento y la mesa que les corresponde para votar en las elecciones legislativas.

Cómo averiguar dónde voto

Para acceder a la consulta online habilitada por la CNE solo se debe ingresar:

  • Número de documento
  • Género
  • Distrito (provincia)
  • Verificador: copiá exactamente el número te aparece en la pantalla.

Si el elector figura inscripto en el padrón, el sistema informará:

  • Nombre y dirección del establecimiento asignado.
  • Número de mesa.
  • Número de orden correspondiente.

También se puede realizar la consulta telefónicamente:

  • Llamar a la línea gratuita 0800-999-7237.
  • Indicar número de DNI y género.
  • Aguardar unos instantes y, si estás inscripto en el padrón, te informarán nombre y dirección del establecimiento donde te corresponde votar, el número de mesa y el número de orden correspondiente.

A través de la aplicación "Mi Argentina"

En todos los casos, si la persona no aparece registrada, en pantalla se informará la ausencia, lo que puede deberse a cambios no actualizados (como domicilio o rehabilitaciones). En esas situaciones, el ciudadano debe dirigirse a la Secretaría Electoral de su distrito para verificar su situación o presentar un reclamo.

Consultá el padrón electoral 2025 en Luján de Cuyo

Si tenés problemas para acceder al padrón, ingrese a este link.

Cabe destacar que los electores que cumplan los 16 años de edad hasta el 26 de octubre están habilitados para sufragar en estos comicios, aunque deben figurar en el padrón. Caso contrario, no podrán votar y serán incorporados en el próximo proceso electoral.

Qué se vota en Luján de Cuyo en las Elecciones 2025

El 26 de octubre, la ciudadanía mendocina deberá elegir cinco diputados nacionales (la mitad de sus representantes en la Cámara Baja de la Nación).

Asimismo, se votará:

  • 24 diputados y 19 senadores provinciales, distribuidos en los cuatro distritos electorales:

    • Seis senadores provinciales titulares y ocho diputados provinciales titulares por la Primera Sección Electoral (Capital, Guaymallén, Las Heras y Lavalle).

    • Cinco senadores y seis diputados por la Segunda Sección Electoral (San Martín, Maipú, Rivadavia, Junín, Santa Rosa y La Paz).

    • Cuatro senadores y cinco diputados por la Tercera Sección Electoral (Godoy Cruz, Luján de Cuyo, Tunuyán, San Carlos y Tupungato).

    • Cuatro senadores y cinco diputados por la Cuarta Sección Electoral (San Rafael, General Alvear y Malargüe).

  • La mitad de los concejales en doce departamentos: Ciudad de Mendoza, Godoy Cruz, Las Heras, Guaymallén, Lavalle, Tunuyán, Tupungato, San Carlos, San Martín, Junín, General Alvear y Malargüe.
    En tanto que en los municipios que desdoblaron, las elecciones por los Concejos Deliberantes se realizarán el 22 de febrero de 2026 (Rivadavia, San Rafael, Maipú, Santa Rosa, La Paz y Luján de Cuyo).

Cómo se vota en las Elecciones 2025 en Luján de Cuyo

Las elecciones legislativas 2025 serán las primeras en que se usará la Boleta Única de Papel (BUP) a nivel nacional, según el modelo que comenzó a utilizarse en Mendoza en 2023 para las votaciones provinciales.

La particularidad de este turno electoral es que se utilizará doble urna, lo que implica que cada elector recibirá dos boletas.

Embed - Diario Digital Sitio Andino on Instagram: "#Elecciones2025 | Este 26 de octubre, Mendoza estrenará el sistema de doble Boleta Única: una para cargos nacionales y otra para provinciales. Dos colores, dos urnas y una forma distinta de elegir. En lugar del cuarto oscuro, habrá un biombo de votación y las boletas se doblarán para depositarlas en las urnas: celeste para nacional, verde para provincial. Todo en una misma mesa. Enterate cómo votar paso a paso y simulá tu voto antes del domingo en sitioandino.com @miguebartoluce @giulianapierucci #votación #elecciones #argentina #mendoza"

Boleta provincial

Además de las listas de la categoría de diputados nacionales que se encontrarán en todas las escuelas de la provincia en octubre, en Luján de Cuyo estarán las listas de candidatos a diputados y senadores del Tercer Distrito Electoral, pero no habrá de concejales ya que se los elegirá en febrero del año próximo.

Boleta única Luján de Cuyo, elecciones 2025 Mendoza

Candidatos en la Tercera Sección Electoral

Senadores Provinciales

  • Frente Fuerza Justicialista: Omar Parisi, Alejandra Pantas, Cecilia Echenique, Manuel Vilte Herrera.
  • Frente Verde: Ernesto Mancinelli, María Lucero, Daniela Infante, Héctor Campos.
  • Protectora: Pablo Cazabán, Luciana Arenas, Hernán Pablo Vega, Valeria Luján Toledo.
  • Frente de Izquierda - Unidad: Rafael Sosa, Marina Quiroga, Érica Alejandra Ponce, Hugo Daniel Ávila.
  • Frente Libertario Demócrata: Cristian Cuattrochi, Maira Velázquez, Mauricio Morales, Yésica Laura Sánchez,
  • Provincias Unidas: Vanesa Paola Riera, Claudio Luis Laciar, Rosana Plendoux, Jorge Gustavo Valdéz.
  • Frente La Libertad Avanza + Cambia Mendoza: Martín Kerchner, D´Ambroggio Macarena, Silvia Cornejo, Alán Lecea
  • Partido de los Jubilados: Bruno Oropel, Romina Venegas, Juan Carlos Maldonado, Verónica Giaquinta.

Diputados Provinciales

  • Frente Fuerza Justicialista: Julio Villafañe, Dana Encinas, Lucila Castro, Ulises Llanes Vignale, Lisandro Vergara.
  • Frente Verde: Florencia Galvani, Emir Laurel, Raúl González, Norma Lucero, Juani Cavalli.
  • Protectora: Alberto Ricardo Pont, Nancy Susana Peralta, Fibián Oscar Postizzi, Romina González, Marcelo Oscar Nievas.
  • Frente de Izquierda - Unidad: Cecilia Soria, Ramiro Gorigoitia, Tania Sabrina Naranjo, Benjamín Maldonado, Gustavo Aguilar.
  • Frente Libertario Demócrata: Hugo Gottardini, Cristina Pizzurno, Edgardo Vitaliti, Florencia Moya Segura, Marcelo Brescia.
  • Provincias Unidas: Lula Balsells Miró, Osvaldo Andrés Valdéz, Federico Niemetz, Ludmila Franco, Liliana Noemí Cortez,
  • Frente La Libertad Avanza + Cambia Mendoza: Meli Martínez Malanca, Federico Palazzo, Leonardo Mastrangelo, María Fernanda Kaufman, Marcela Granizo.
  • Partido de los Jubilados: Daniel Sieli, Mónica Elorza, Diego Peralta, Roxana Robledo, Héctor Fredes.

Boleta nacional

Además de la boleta provincial, en Luján de Cuyo el elector se encontrará con la boleta nacional.

boleta única provincia de Mendoza, elecciones 2025, diputado nacional

Frente Fuerza Justicialista

  • Emir Félix
  • Marisa Uceda
  • Matías Stevanato
  • Flor Destéfanis
  • Fernando Ubieta

Frente Verde

  • Diputados Nacionales
  • Mario Vadillo
  • Belén Bobba
  • Dugar Chappel
  • Oriana Torres
  • Maximiliano Muñoz

Protectora Fuerza Política

  • Carolina Jacky
  • Sebastián Zelada
  • María Inés Rojas
  • Mateo Matas
  • Laura Urzi

Frente de Izquierda y de los Trabajadores - Unidad

  • Micaela Blanco Minoli
  • Nicolás Fernández
  • Marta Bernabeu
  • Nicolás Cortez
  • Julieta Uceda

Movimiento al Socialismo

  • Susana Barros
  • Fernando Flores
  • Pamela Miranda
  • Nahuel Díaz
  • Lis López

Frente Libertario Demócrata

  • Gabriel Sottile
  • Mariel Maestri
  • Gastón Pescarmona
  • Ángeles Bermejo
  • Federico Raffetto

Alianza Defendamos Mendoza - Provincias Unidas

  • Jorge Difonso
  • Flavia Manoni
  • Jorge Palero
  • Gisella Talquenca

Frente La Libertad Avanza + Cambia Mendoza

  • Luis Alfonso Petri
  • Pamela Fernanda Verasay
  • Álvaro Martínez
  • María Julieta Metral Asensio
  • Mauricio Oscar Pinti Clop

