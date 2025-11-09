Las PyMEs de la construcción llaman a garantizar continuidad en la obra pública provincial

En un contexto nacional de ajuste y paralización de proyectos, las PyMEs de la construcción de Mendoza celebraron el 23° aniversario de la Cámara de Empresas Constructoras Independientes de Mendoza (CECIM) . La cena anual, realizada en un salón de Las Heras, reunió a más de 550 invitados, entre ellos la vicegobernadora Hebe Casado , funcionarios provinciales, intendentes, legisladores y referentes empresariales.

El presidente de la entidad, Dalmiro Barbeito , ofreció un discurso que combinó reconocimiento, advertencia y propuestas. Reconoció la gestión provincial para sostener la inversión en infraestructura a través de los fondos del resarcimiento , administrados por organismos como AySAM, Vialidad Provincial y el Departamento General de Irrigación . Pero advirtió que, sin un marco nacional de financiamiento sostenido, el esfuerzo local resulta insuficiente para reactivar el conjunto del sector.

“La obra pública no es un gasto: es una inversión que genera empleo y movimiento económico. Necesitamos continuidad y previsibilidad”, expresó Barbeito ante el auditorio, que acompañó con aplausos. La frase sintetizó el reclamo central de una actividad que, pese a su peso en la economía provincial, enfrenta alta presión impositiva, falta de crédito y demoras en los pagos .

El titular de CECIM también destacó la importancia de invertir en obras de mediana escala , particularmente en viviendas sociales, infraestructura hídrica y saneamiento , donde el impacto económico y social es más directo. En la misma línea, celebró los avances de programas educativos que articulan con la Dirección General de Escuelas , orientados a la formación técnica y recuperación de oficios .

Carlos Daparo, Atilio Calzetta, Hebe Casado, Dalmiro Barbeito, Marité Baduí, Gerardo Fern Los empresarios Pymes de la CECIM junto a las funcionarias provinciales y representantes municipales en el encuentro anual.

Llamado a los legisladores

A nivel político, Barbeito hizo un llamado a la responsabilidad legislativa ante el debate del presupuesto 2026. Respaldó el endeudamiento provincial propuesto por el Ejecutivo como herramienta para sostener el plan de obras y pidió consenso: “La construcción no tiene ideología; cada peso invertido se traduce en trabajo y bienestar”.

En tiempos de incertidumbre económica y menor participación del Estado nacional, las palabras de CECIM reflejan la visión de un sector que exige reglas claras, continuidad de políticas públicas y equidad tributaria. Con 23 años de trayectoria y una fuerte raíz territorial, la Cámara reafirma su voluntad de ser interlocutora válida entre las PyMEs y el Estado.

El mensaje de Barbeito, apuntó a los desafíos estructural: sin crédito, sin obra y sin previsibilidad, no hay desarrollo posible. Y re marcó que en Mendoza, la construcción sigue siendo -pese a las dificultades- una de las columnas sobre las que se levanta la economía provincial.