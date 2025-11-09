9 de noviembre de 2025
{}
Sitio Andino
Cuál fue el más vendido

A pesar de la baja en octubre, la venta de autos usados acumula un fuerte crecimiento anual

El mercado de automóviles usados muestra signos de recuperación. Octubre cerró con una leve baja, pero el balance anual sigue siendo positivo.

Crece el optimismo en el sector de los automóviles usados.

Crece el optimismo en el sector de los automóviles usados.

Por Sitio Andino Economía

Las ventas de automóviles usados subieron 11,81% durante los primeros diez meses de 2025, en comparación con el mismo período del año pasado, informó la Cámara del Comercio Automotor (CCA). En total, se vendieron 1.602.941 unidades frente a las 1.433.622 de 2024, lo que refleja una tendencia sostenida de crecimiento en sector.

En octubre, se comercializaron 166.285 vehículos, lo que representa una leve baja del 3,10% respecto del mismo mes de 2024 (171.606 unidades) y un 2,96% menos que en septiembre. Sin embargo, el balance general continúa siendo positivo y marca señales de recuperación económica.

Lee además
Auto mellizos y el robo en la Argentina.
Estafas que crecen en las calles

Autos "mellizos": la trampa que ya afecta a más de 80 mil vehículos en Argentina
Dólar hoy y dólar blue en Mendoza: a cuánto cotiza este domingo 9 de noviembre de 2025
Mercado cambiario

Dólar hoy y dólar blue en Mendoza: a cuánto cotiza este domingo 9 de noviembre de 2025
comparación interanual venta de autos usados 2025 2024
Comparación venta de autos usados entre 2025 y 2024.

Comparación venta de autos usados entre 2025 y 2024.

El secretario de la CCA, Alejandro Lamas, explicó que “a pesar de la baja en la venta de autos usados con respecto a septiembre, la caída ha sido pequeña”. Además, sostuvo que “pasada la incertidumbre por las elecciones legislativas y con un rumbo económico más claro, se espera que noviembre recupere el nivel de consultas y ventas”.

De acuerdo con el reporte de la CCA, el Volkswagen Gol volvió a ocupar el primer lugar en las preferencias de los compradores, con 9.037 unidades vendidas durante octubre.

Según Lamas, el optimismo se mantiene firme: “Los primeros diez meses del año muestran un crecimiento de casi el 12% y, faltando dos meses para finalizar 2025, cerraremos el año superando las 1.750.000 unidades del 2024”.

Asimismo, Lamas señaló que “las operaciones de comercialización se realizan principalmente con la entrega de un vehículo usado más efectivo”. Esto refleja una tendencia estable en la forma de pago y confianza del público hacia el comercio automotor.

Los autos usados más vendidos en octubre de 2025

  • VW Gol y Trend: 9.037 unidades;
  • Toyota Hilux: 6.694 unidades;
  • Corsa y Classic: 4.616 unidades;
  • VW Amarok: 4.577 unidades;
  • Ford Ranger: 4.424 unidades;
  • Toyota Corolla: 3.437 unidades;
  • Ford EcoSport: 3.389 unidades;
  • Peugeot 208: 3.232 unidades;
  • Fiat Palio: 3.099 unidades;
  • Toyota Etios: 2.700 unidades.
10 autos usados más vendidos argentina

Una a una, así fue el desempeño de ventas en cada provincia

El informe también destacó que el interior del país sigue traccionando con fuerza el mercado. Las provincias con mayor incremento fueron Formosa (34,77%), Neuquén (29,93%), Santiago del Estero (27,21%), Catamarca (23,40%) y Jujuy (23,07%), todas por encima del promedio nacional. Así quedó el ranking completo:

  • Formosa: 34,77%
  • Neuquén: 29,93%
  • Santiago del Estero: 27,21%
  • Catamarca: 23,40%
  • Jujuy: 23,07%
  • La Rioja: 22,05%
  • Salta: 21,41%
  • Chubut: 20,11%
  • Río Negro: 19,35%
  • Chaco: 18,35%
  • Corrientes: 17,96%
  • Tucumán: 16,72%
  • Santa Cruz: 16,64%
  • Misiones: 13,20%
  • San Juan: 12,41%
  • Córdoba: 12,35%
  • San Luis: 12,32%
  • La Pampa: 10,28%
  • Pcia. Buenos Aires: 10,19%
  • Entre Ríos: 9,69%
  • Mendoza: 9,39%
  • Santa Fe: 9,09%
  • CABA: 6,72%
  • Tierra del Fuego: 6,40%

Con estos datos, el sector automotor argentino cierra el año con perspectivas favorables, destacando el papel del Volkswagen Gol como líder indiscutido y un repunte sostenido en la demanda de autos usados, especialmente en el interior del país.

Temas
Seguí leyendo

Mendoza 2026: empresarios proyectan estabilidad y crecimiento moderado tras las elecciones

De qué hablamos cuándo hablamos de litio, el "oro blanco" que pone a Mendoza en el radar mundial

Controversia por la desregulación del INV: el vino argentino ante un cambio histórico

Caputo abre la puerta a cambios en el régimen de bandas cambiarias en un encuentro con inversores

Turismo cannábico: una alternativa que busca expandirse en todo el país

Hacia un vino más inteligente: aprendizajes para la vitivinicultura argentina

Innovación verde en Mendoza: convierten los carozos de aceitunas en calefacción

La industria cayó 0,7% interanual en septiembre y el sector textil lidera las pérdidas

LO QUE SE LEE AHORA
En Mendoza se empieza a hablar del litio.
potencial

De qué hablamos cuándo hablamos de litio, el "oro blanco" que pone a Mendoza en el radar mundial

Las Más Leídas

Un hombre murió en San Rafael en un tremendo choque entre una camioneta y un camión.
Tragedia

Un hombre murió en San Rafael en un tremendo choque entre una camioneta y un camión

Video: un hombre fue grabado mientras cometía un robo en un conocido café de Ciudad
Todo quedó registrado

Video: un hombre fue grabado mientras cometía un robo en un conocido café de Ciudad

Innovación verde en Mendoza: convierten los carozos de aceitunas en calefacción
Emprendimiento

Innovación verde en Mendoza: convierten los carozos de aceitunas en calefacción

La inteligencia artificial aplicada a la medicina acelera diagnósticos y tratamientos oncológicos.
El futuro de la salud

Inteligencia artificial y medicina: la innovación mendocina que revoluciona la radioterapia

Inesperado revés: Franco Colapinto, al fondo junto a Verstappen en el GP de Brasil
Gasly fue 9°

Inesperado revés: Franco Colapinto, al fondo junto a Verstappen en el GP de Brasil

Te Puede Interesar

Mendoza 2026: empresarios proyectan estabilidad y crecimiento moderado tras las elecciones.
Proyecciones económicas

Mendoza 2026: empresarios proyectan estabilidad y crecimiento moderado tras las elecciones

Por Marcelo López Álvarez
Tras los primeros cruces, hay dudas sobre la unidad de los tres grupos que integran el nuevo oficialismo. video
Radiografía de la nueva conformación

Primeros chispazos entre el gobierno y los libertarios: cómo quedaría la Legislatura si hay quiebre

Por Facundo La Rosa
En Mendoza se empieza a hablar del litio.
potencial

De qué hablamos cuándo hablamos de litio, el "oro blanco" que pone a Mendoza en el radar mundial

Por Cecilia Zabala