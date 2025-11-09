A pesar de la baja en octubre, la venta de autos usados acumula un fuerte crecimiento anual

Crece el optimismo en el sector de los automóviles usados.

Las ventas de automóviles usados subieron 11,81% durante los primeros diez meses de 2025 , en comparación con el mismo período del año pasado, informó la Cámara del Comercio Automotor (CCA) . En total, se vendieron 1.602.941 unidades frente a las 1.433.622 de 2024, lo que refleja una tendencia sostenida de crecimiento en sector.

En octubre , se comercializaron 166.285 vehículos , lo que representa una leve baja del 3,10% respecto del mismo mes de 2024 (171.606 unidades) y un 2,96% menos que en septiembre. Sin embargo, el balance general continúa siendo positivo y marca señales de recuperación económica .

El secretario de la CCA , Alejandro Lamas , explicó que “a pesar de la baja en la venta de autos usados con respecto a septiembre, la caída ha sido pequeña”. Además, sostuvo que “pasada la incertidumbre por las elecciones legislativas y con un rumbo económico más claro, se espera que noviembre recupere el nivel de consultas y ventas”.

De acuerdo con el reporte de la CCA, el Volkswagen Gol volvió a ocupar el primer lugar en las preferencias de los compradores, con 9.037 unidades vendidas durante octubre.

Según Lamas, el optimismo se mantiene firme: “Los primeros diez meses del año muestran un crecimiento de casi el 12% y, faltando dos meses para finalizar 2025, cerraremos el año superando las 1.750.000 unidades del 2024”.

Asimismo, Lamas señaló que “las operaciones de comercialización se realizan principalmente con la entrega de un vehículo usado más efectivo”. Esto refleja una tendencia estable en la forma de pago y confianza del público hacia el comercio automotor.

Los autos usados más vendidos en octubre de 2025

VW Gol y Trend : 9.037 unidades;

: 9.037 unidades; Toyota Hilux: 6.694 unidades;

Corsa y Classic: 4.616 unidades;

VW Amarok: 4.577 unidades;

Ford Ranger: 4.424 unidades;

Toyota Corolla: 3.437 unidades;

Ford EcoSport: 3.389 unidades;

Peugeot 208: 3.232 unidades;

Fiat Palio: 3.099 unidades;

Toyota Etios: 2.700 unidades.

Una a una, así fue el desempeño de ventas en cada provincia

El informe también destacó que el interior del país sigue traccionando con fuerza el mercado. Las provincias con mayor incremento fueron Formosa (34,77%), Neuquén (29,93%), Santiago del Estero (27,21%), Catamarca (23,40%) y Jujuy (23,07%), todas por encima del promedio nacional. Así quedó el ranking completo:

Formosa: 34,77%

Neuquén: 29,93%

Santiago del Estero: 27,21%

Catamarca: 23,40%

Jujuy: 23,07%

La Rioja: 22,05%

Salta: 21,41%

Chubut: 20,11%

Río Negro: 19,35%

Chaco: 18,35%

Corrientes: 17,96%

Tucumán: 16,72%

Santa Cruz: 16,64%

Misiones: 13,20%

San Juan: 12,41%

Córdoba: 12,35%

San Luis: 12,32%

La Pampa: 10,28%

Pcia. Buenos Aires: 10,19%

Entre Ríos: 9,69%

Mendoza: 9,39%

Santa Fe: 9,09%

CABA: 6,72%

Tierra del Fuego: 6,40%

Con estos datos, el sector automotor argentino cierra el año con perspectivas favorables, destacando el papel del Volkswagen Gol como líder indiscutido y un repunte sostenido en la demanda de autos usados, especialmente en el interior del país.