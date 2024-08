Javier Milei aleja la salida del cepo

Javier Milei en apenas un par de días confirmó que la salida del cepo parece lejana y hasta es capaz de, en dos párrafos seguidos, confirmar que no renovará el impuesto PAIS y en el siguiente ponerlo en duda .

El mercado y sus analistas tomaron nota, y si bien en muchos casos no lo dicen en voz alta para no caer en el ecosistema de agresiones , burlas que atrasan 30 años y procacidades sexuales del Presidente, les confirman a sus clientes que ven el levantamiento de las restricciones (o al menos gran parte de ellas) recién después de las legislativas del próximo año.

Para la Quinta de Olivos y la Casa Rosada "No hay plata", pero Javier Milei gastará 27 millones de pesos en comprar gaseosas

No hay dólares, hay cepo

No es al voleo que alguien le escribió -o sugirió- al Presidente que ponga en dos discursos consecutivos la idea que es falaz que con cepo no se puede crecer. Con reservas en declive fuerte (y en la cuenta neta negativas por más de 5.000 millones de dólares que podría llegar a 12000 millones después de los pagos de enero) y una campaña agroexportadora que podría dejar hasta 8.000 millones de dólares menos de lo que se preveía cuando asumió Javier Milei, la posibilidad de levantar las restricciones es casi nula sin que esa acción no provoque una verdadera estampida devaluatoria e inflacionaria.