Cuánto hay que invertir en un depósito a plazo fijo para ganar $100.000

Por Soledad Maturano







El depósito a plazo fijo sigue siendo una opción elegida por ahorristas tradicionales. En los últimos dos meses, las tasas nominales anuales (TNA) informadas por el Banco Central de la República Argentina (BCRA) registraron subas de casi 10%, con picos que llegaron al 16,75% en algunos bancos, beneficiando a quienes optan por esta herramienta.

Sin embargo, estas subas no fueron constantes. Las tasas oscilaron en un contexto de inestabilidad cambiaria, marcado por la suba del dólar y la intervención del Banco Central para contener la cotización de la divisa y evitar una disparada mayor.

Plazo fijo: ¿cuánto invertir para obtener $100.000 en 30 días? A continuación, un relevamiento con los valores actualizados de las principales entidades bancarias del país y el monto necesario para ganar $100.000 en un plazo fijo a 30 días, según la TNA de cada banco:

Banco de la Nación Argentina (TNA 44%) : se necesitan $2.765.151,50;

: se necesitan $2.765.151,50; Banco Santander Argentina S.A. (TNA 35%) : se necesitan $3.476.190,50;

: se necesitan $3.476.190,50; Banco BBVA Argentina S.A. (TNA 40%) : se necesitan $3.000.000,00;

: se necesitan $3.000.000,00; Banco Macro (TNA 38%) : se necesitan $3.041.666,70;

: se necesitan $3.041.666,70; Banco Credicoop (TNA 42%) : se necesitan $2.896.825,40;

: se necesitan $2.896.825,40; Banco Comafi (TNA 43%) : se necesitan $2.829.457,40;

: se necesitan $2.829.457,40; Banco Hipotecario (TNA 48,5%): se necesitan $2.508.591,10

banco central de argentina.jpg Cuánto hay que invertir en un depósito a plazo fijo para ganar $100.000 Foto: NA Como se observa, cuanto mayor es la tasa ofrecida, menor es el capital necesario para alcanzar una ganancia de $100.000 en un mes. Por eso, comparar las TNA disponibles en cada banco puede marcar una diferencia importante al momento de decidir dónde invertir.