EL SUEÑO DE LA VIVIENDA PROPIA

Furor por las casas "Tiny House": qué son, cuánto cuestan y cómo conseguir una

Acceder a una casa propia es cada vez más difícil. Las Tiny Houses surgen como una opción accesible, rápida y funcional. Conocé precios y dónde conseguirlas.

Furor por las casas Tiny Houses: qué son, cuánto cuestan y cómo conseguir una

Furor por las casas Tiny Houses: qué son, cuánto cuestan y cómo conseguir una

 Por Soledad Maturano

El fenómeno de las casas pequeñas, conocidas como tiny houses, desembarcó en el comercio electrónico y ya genera impacto en Mercado Libre. Estas viviendas compactas vienen ganando popularidad en todo el mundo desde hace años, tendencia que se intensificó luego de que el magnate tecnológico Elon Musk adquiriera una de ellas.

Con aproximadamente 35 metros cuadrados, las tiny houses se destacan por su diseño compacto y funcional. En las últimas horas, causaron furor por sus precios accesibles en la reconocida plataforma de ventas.

Lee además
¡Qué tesoro tenés en casa! Creá algo único con lapiceras viejas y olvidate del caos
Te puede servir

¡Qué tesoro tenés en casa! Creá algo único con lapiceras viejas y olvidate del caos
ypf modifica su estructura directiva con cambios en las energias renovables y finanzas
Energía

YPF modifica su estructura directiva con cambios en las energías renovables y finanzas

Qué son las Tiny Houses

Las tiny houses son viviendas de tamaño reducido que priorizan la comodidad, la simplicidad y el diseño eficiente. Su superficie varía entre 20 y 50 metros cuadrados, y están pensadas para aprovechar al máximo cada rincón sin resignar confort.

Cuánto cuesta una Tiny House

Según medios nacionales, el costo del metro cuadrado de una tiny house ronda los $880.000, cifra significativamente inferior al valor estimado por el Centro de Ingenieros de Mendoza, que ubicó el índice de construcción por encima de $1.200.000 por metro cuadrado.

Con ese valor de referencia, una tiny house de 20 metros cuadrados costaría alrededor de $17.600.000, frente a los $24.200.000 que demandaría una construcción tradicional de la misma superficie.

Fabricación y tiempos de entrega

En Argentina, los fabricantes entregan estas casas listas para habitar. Los tiempos de construcción rondan los dos meses, y se ofrece la posibilidad de personalización según las necesidades de cada cliente.

image
Las tiny houses se entregan listas paras ser habitadas en, aproximadamente, en dos meses.

Las tiny houses se entregan listas paras ser habitadas en, aproximadamente, en dos meses.

Cómo se puede adquirir una Tiny House

Existen tres modalidades principales para acceder a una tiny house en el país:

  • Llave en mano: la vivienda se entrega completamente terminada y lista para usar;
  • Kit para armar: el fabricante proporciona todas las piezas cortadas y listas para ensamblar. Esta opción reduce costos, pero requiere mano de obra calificada;
  • Diseño a medida: el cliente define todos los aspectos del proyecto junto al proveedor. Aunque prolonga los plazos de entrega, garantiza una adaptación total a las necesidades del usuario.

Cuáles son las ventajas de una Tiny House

Frente a la pérdida del poder adquisitivo y el encarecimiento de los materiales, las tiny houses se presentan como una alternativa viable para quienes buscan acceder a una vivienda propia.

Entre sus principales beneficios, fabricantes y usuarios destacan:

  • Instalación rápida, en uno o dos días;
  • Eficiencia en el uso de recursos, gracias a un diseño que optimiza materiales y energía;
  • Flexibilidad, ya que pueden trasladarse o reubicarse en distintos terrenos;
  • Menor costo frente a una construcción tradicional de igual superficie

En definitiva, las Tiny House se presentan como una opción accesible para los argentinos que cada vez ven más difícil acceder a una vivienda propia por los altos precios/ Fuente: Infobae y El Destape

Temas
Seguí leyendo

Dólar hoy y dólar blue en Mendoza: a cuánto cotiza este miércoles 20 de agosto de 2025

Cuánto hay que invertir en un depósito a plazo fijo para ganar $100.000

Pedro Bussetti en Aconcagua Radio: la tarifa eléctrica presiona cada vez más a las jubilaciones

Tarjeta Alimentar de ANSES: cómo y dónde reclamar si no cobraste el beneficio en agosto 2025

Viajar sin gastar de más: el Travel Sale 2025 pone al turismo en promoción

La inflación mayorista anticipa cómo el dólar y las tarifas presionan sobre el IPC de agosto

Defensa del Consumidor cambia su sistema de reclamos y el nuevo esquema ya está en marcha

ANSES: quiénes cobran este miércoles 20 de agosto de 2025

LO QUE SE LEE AHORA
Defensa del Consumidor cambia su sistema de reclamos y el nuevo esquema ya está en marcha
BOLETÍN OFICIAL

Defensa del Consumidor cambia su sistema de reclamos y el nuevo esquema ya está en marcha

Las Más Leídas

El Paso Internacional Los Libertadores se encuentra habilitado este miércoles 20 de agosto.
Alta montaña

Paso Los Libertadores hoy: estado, horario y demoras para este miércoles 20 de agosto

General Alvear busca erradicar la presencia de autos en estado de abandono en la vía pública. Imagen ilustrativa.
Medida

Un municipio erradicará los autos abandonados en la vía pública

Turistas fueron víctimas de la inseguridad en la Ciudad de Mendoza. 
sexta sección

Inseguridad en plena Ciudad de Mendoza: la pesadilla que vivió un grupo de turistas

El Paso Los Libertadores permanecerá cerrado este miércoles 20 de agosto: cuándo podría reabrir.
Alta Montaña

El Paso Los Libertadores permanecerá cerrado este miércoles 20 de agosto: cuándo podría reabrir

Uno de los allanamientos en San Carlos. 
la víctima sigue muy grave

Allanamientos masivos en San Carlos: cinco detenidos por el caso del boxeador baleado

Te Puede Interesar

El gobernador Alfredo Cornejo estará en Buenos Aires en un encuentro del que participarán funcionarios clave del presidente Javier Milei. 
agenda oficial

Alfredo Cornejo viajó a la Casa Rosada para mantener una reunión clave

Por Cecilia Zabala
YPF modifica su estructura directiva con cambios en las energías renovables y finanzas
Energía

YPF modifica su estructura directiva con cambios en las energías renovables y finanzas

Por Marcelo López Álvarez
Escapadas de un día en Mendoza: dos espacios verdes con mucho encanto en plena Ciudad
Te sorprenderán

Escapadas de un día en Mendoza: dos espacios verdes con mucho encanto en plena Ciudad

Por Juan Pablo Strappazzon