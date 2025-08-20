Furor por las casas "Tiny House": qué son, cuánto cuestan y cómo conseguir una

Furor por las casas Tiny Houses: qué son, cuánto cuestan y cómo conseguir una

El fenómeno de las casas pequeñas , conocidas como tiny houses , desembarcó en el comercio electrónico y ya genera impacto en Mercado Libre . Estas viviendas compactas vienen ganando popularidad en todo el mundo desde hace años, tendencia que se intensificó luego de que el magnate tecnológico Elon Musk adquiriera una de ellas.

Con aproximadamente 35 metros cuadrados , las tiny houses se destacan por su diseño compacto y funcional. En las últimas horas, causaron furor por sus precios accesibles en la reconocida plataforma de ventas.

Las tiny houses son viviendas de tamaño reducido que priorizan la comodidad, la simplicidad y el diseño eficiente. Su superficie varía entre 20 y 50 metros cuadrados, y están pensadas para aprovechar al máximo cada rincón sin resignar confort.

Según medios nacionales, el costo del metro cuadrado de una tiny house ronda los $880.000 , cifra significativamente inferior al valor estimado por el Centro de Ingenieros de Mendoza, que ubicó el índice de construcción por encima de $1.200.000 por metro cuadrado.

Con ese valor de referencia, una tiny house de 20 metros cuadrados costaría alrededor de $17.600.000, frente a los $24.200.000 que demandaría una construcción tradicional de la misma superficie.

Fabricación y tiempos de entrega

En Argentina, los fabricantes entregan estas casas listas para habitar. Los tiempos de construcción rondan los dos meses, y se ofrece la posibilidad de personalización según las necesidades de cada cliente.

Cómo se puede adquirir una Tiny House

Existen tres modalidades principales para acceder a una tiny house en el país:

Llave en mano : la vivienda se entrega completamente terminada y lista para usar;

: la vivienda se entrega completamente terminada y lista para usar; Kit para armar : el fabricante proporciona todas las piezas cortadas y listas para ensamblar. Esta opción reduce costos, pero requiere mano de obra calificada;

: el fabricante proporciona todas las piezas cortadas y listas para ensamblar. Esta opción reduce costos, pero requiere mano de obra calificada; Diseño a medida: el cliente define todos los aspectos del proyecto junto al proveedor. Aunque prolonga los plazos de entrega, garantiza una adaptación total a las necesidades del usuario.

Cuáles son las ventajas de una Tiny House

Frente a la pérdida del poder adquisitivo y el encarecimiento de los materiales, las tiny houses se presentan como una alternativa viable para quienes buscan acceder a una vivienda propia.

Entre sus principales beneficios, fabricantes y usuarios destacan:

Instalación rápida , en uno o dos días;

, en uno o dos días; Eficiencia en el uso de recursos , gracias a un diseño que optimiza materiales y energía;

, gracias a un diseño que optimiza materiales y energía; Flexibilidad , ya que pueden trasladarse o reubicarse en distintos terrenos;

, ya que pueden trasladarse o reubicarse en distintos terrenos; Menor costo frente a una construcción tradicional de igual superficie

En definitiva, las Tiny House se presentan como una opción accesible para los argentinos que cada vez ven más difícil acceder a una vivienda propia por los altos precios/ Fuente: Infobae y El Destape