Cómo varió el empleo privado en junio 2025: contrataciones, despidos y salarios en el sector

Qué pasó con las contrataciones y los despidos en el empleo privado y cuál fue el salario promedio en junio 2025, según la Encuesta de Indicadores Laborales.

Por Sitio Andino Economía

De acuerdo con la Encuesta de Indicadores Laborales (EIL), elaborada por el Ministerio de Capital Humano, el empleo privado registrado se redujo en julio tanto en la comparación mensual como interanual, y la tasa de despidos alcanzó el nivel más alto del año y del mes desde 2016.

Este informe marca una leve diferencia con junio, cuando se observó una expansión moderada. En julio, en cambio, se registró una caída del 0,2% mensual en el nivel de empleo privado registrado en empresas de más de 10 trabajadores en el total de los aglomerados urbanos relevados.

A nivel de rama de actividad, el reporte indicó que “el empleo industrial mantiene el mismo nivel que el mes pasado, mientras que en el resto de los sectores se registran variaciones negativas”.

Dónde hubo mayor caída del empleo privado

La mayor contracción se observó en Construcción y Servicios financieros, con una caída de 0,5%, seguida por:

  • Transporte, almacenaje y comunicaciones (-0,3%)
  • Comercio, restaurantes y hoteles (-0,2%)
  • Servicios comunales, sociales y personales (-0,1%)

En términos interanuales, también se registró una contracción de 0,2%, un valor similar al de los meses de julio de 2018 y 2019.

La mayor contracción estuvo en Construcción y Servicios financieros (-0,5%)

Situación de contrataciones y despidos en el sector privado

Las contrataciones de personal, medidas por la tasa de entrada, se mantuvieron constantes respecto a junio (1,8), mientras que las desvinculaciones, medidas por la tasa de salida, aumentaron 0,5 puntos porcentuales, ubicándose en 2,0.

Según la EIL, “la expansión de las bajas de personal, en un contexto de contrataciones estables, explica la caída del empleo neto observada en julio”.

En este marco, tanto el despido laboral incausado como las suspensiones en el empleo privado registrado aumentaron levemente respecto al mes anterior. La incidencia de los despidos incausados en julio fue de 0,6 cada 100 trabajadores, “registrando un leve aumento con respecto a junio y alcanzando el valor más alto del año”.

En términos interanuales, los despidos crecieron levemente respecto a julio de 2024; comparando con años anteriores, se trata del nivel más alto desde julio de 2016.

Qué pasó con el empleo suspendido

El empleo suspendido presentó un leve incremento respecto a junio, ubicándose en 0,4 suspensiones cada 100 trabajadores. Por su parte, las empresas que aplicaron suspensiones alcanzaron 6,0%, “un nivel superior al de los meses de julio de los últimos tres años”.

Este panorama también se reflejó en junio según el Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA), que indicó que el empleo asalariado en el sector privado alcanzó los 6,241 millones de personas, con una variación mensual de -0,2% (12 mil trabajadores menos). A nivel semestral, se incorporaron 71 mil trabajadores al sector privado.

Salario promedio del sector privado en junio 2025

En este contexto, la remuneración nominal bruta promedio de junio de 2025 fue de $2.380.439, con un incremento del 46,2% respecto al mismo mes del año anterior. La mediana de la remuneración bruta fue de $1.876.003, con un aumento del 49% interanual.

Desde el Gobierno destacaron que “el salario promedio del empleo registrado privado creció en términos reales por segundo mes consecutivo en julio de 2025, con una suba mensual del 0,7%”, y que “logró recuperar parte del poder adquisitivo perdido en marzo, abril y mayo”.

Agregaron que, sumado al incremento del 1,1% en junio, se acumulan dos meses de recuperación, con una mejora total de 1,8 puntos porcentuales en la capacidad de compra de los salarios/ Noticias Argentinas

