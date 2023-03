Y Carlos Tévez volvió por el mismo lugar

El trabajo de inteligencia de los “hinchas xeneizes” comenzó a partir de ese momento, queriendo saber cuál sería su recorrido, si desarrollaría alguna actividad, o si volvería por Malargüe, a tal punto que se compartía a través de las redes imágenes de Tévez en ciudades neuquinas.

La pasión xeneize que genera Tévez

No tardó en llegar el dato de alguien que observó el paso de “una camioneta Raptor Azul como la de Carlitos por el puente del Río Malargüe”, para activar los medios necesarios para en segundos poder llegar a la Ruta 40 Sur, en el ingreso a la ciudad y poder tener contacto con “uno de los goleadores históricos de Boca”.

Fueron instantes nada más, pero alcanzó para que algunos simpatizantes obtuvieran su trofeo, una fotografía o el autógrafo de Carlos Tévez, y que no dudó en acceder al pedido de sus seguidores. Luego el ex jugador continúo su viaje al norte de Mendoza, hacia la zona de El Sosneado, en San Rafael. Alguno de los seguidores transitó unos 50 kilómetros hasta ese lugar y logró inmortalizar el paso del ex jugador de Boca, Corinthians, West Ham United, Manchester United, Manchester City, Juventus y Shanghái Greenland Shenhua.