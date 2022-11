Un mendocino se trajo dos medallas en dos torneos internacionales de Tiro

Quiles agregó que “en la final escuché los gritos de mis compañeros y me ponía nervioso, hay que estar muy concentrado y hacer un esfuerzo grande para no prestarle atención a lo que pasa afuera”.

Sus inicios

El nacido en General Alvear recordó sus inicios en este deporte, que es practicado por muchas personas y es uno de los deportes olímpicos.

“De chico me gustaban las armas, mi vieja me llevó al Tiro y como iba todos los sábados, me empezó a gustar y lo seguí como deporte, primero con los Juegos Evita y después fui avanzando, aspiro a llegar a algún Juego Olímpico”, confió.

Quiles representa al Tiro Federal Mendoza en la especialidad de aire olímpico 10 metros y su entrenador es Mario Negri.

- Gentileza Noticiero Andino

