San Rafael se prepara para tres días de coros y orquestas en el Encuentro "Música y Paisaje"

San Rafael recibirá este fin de semana una nueva edición del Encuentro Nacional de Coros y Orquestas “ Música y Paisaje” , con ensambles de distintos puntos del país y entrada libre y gratuita.

El ciclo inicia este viernes 28 de noviembre a las 21.00 horas en el Aula Magna de la Universidad de Mendoza, sede San Rafael (Bernardo de Irigoyen y España) con el Coro y Orquesta de la UTN , Facultad Regional Buenos Aires y el de la sede local de la UM.

El sábado 29 -a la misma hora- la actividad se traslada al Cine Teatro Roma. Allí se presentará nuevamente el Coro y Orquesta UTN Facultad Regional Buenos Aires , aunque acompañado de la Camerata Alas del Viento de General Alvear y el Coro de Niños de la Escuela Blanca Notti de Cuartara .

Pese a que la entrada es libre, se solicita al público la donación voluntaria de un alimento no perecedero , para colaborar con el merendero “Sonrisas de Esperanza”.

Los interesados en asistir pueden retirar los tickets en la boletería del Teatro (Yrigoyen 280) en horario de 9.00 a 13.00 y de 17.00 a 21.00 horas, o solicitarlos a través de la plataforma Entrada Web.

Cierre en Los Reyunos

La propuesta concluirá el domingo 30 desde las 11.00 horas de la mañana en el Centro Tecnológico de la UTN en Los Reyunos. Allí se podrá disfrutar del ensamble de la UTN Buenos Aires, la Camerata Alas del viento de General Alvear y también de la Orquesta Municipal de San Rafael.

Además de regocijarse con la música, los asistentes podrán disfrutar de patios de comida.