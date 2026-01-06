6 de enero de 2026
{}
Sitio Andino
Apertura de temporada

San Rafael inicia el año con un 60% de ocupación turística

Cabañas, aparts y hoteles reciben turistas en el inicio de la temporada, consolidando al destino San Rafael entre los más elegidos de Cuyo y Argentina.

San Rafael, destino elegido para el verano.

San Rafael, destino elegido para el verano.

Los números del 2 de enero aportados por la Dirección de Turismo marcan que lo más buscado son las cabañas, especialmente en la zona de ríos y naturaleza. El promedio de este segmento llega al 82,3% de ocupación.

Lee además
CTC cumple 40 años: la visión de comunicar para crecer junto a su comunidad.
Medios Andinos

CTC cumple 40 años: la visión de comunicar para crecer junto a su comunidad
Cayeron 24 milímetros de lluvia, un volumen que equivale al promedio mensual del mes de enero
El promedio mensual cayó en minutos

Fuerte tormenta de granizo en Malargüe: se traslada a San Rafael y el Valle de Uco

Más atrás se encuentran los aparts hoteles que se ubican en un 57,9% de ocupación, y -más atrás- los hoteles que registran un índice de 40,7%.

Embalse Valle Grande.jpg
Embalse Valle Grande en San Rafael, uno de los principales destinos tur&iacute;sticos del sur.

Embalse Valle Grande en San Rafael, uno de los principales destinos turísticos del sur.

San Rafael, top 20 turístico entre los más buscados del país

“Venimos creciendo en ocupación. Tenemos buenos números y un turista que llega de manera más espontánea y no con tanta previsión. Esperamos que sea una buena temporada para todo San Rafael”, señaló la Directora de Turismo, Victoria Contardo.

Hay que destacar que -según un reciente informe de la consultora Focus Market- San Rafael se ubica entre los 3 destinos más buscados de Cuyo y en el top 20 de Argentina.

Temas
Seguí leyendo

Verano seguro: recomendaciones y limpieza en parajes turísticos de San Rafael

Magia y regalos: los Reyes Magos vuelven a San Rafael

San Rafael abre el verano 2026 agasajando a sus primeros turistas

Licitan la ampliación de la cárcel El Cerrito en San Rafael: cómo serán las obras

San Rafael reducirá más de 100 tasas municipales en 2026: de qué se trata

San Rafael fortalece el apoyo a emprendedores con nuevas ferias y proyectos incubados

El intendente Omar Félix compartió el brindis de fin de año con trabajadores municipales

San Rafael se unió por Joaquín: ya hay ganadora del sorteo solidario

LO QUE SE LEE AHORA
Última oportunidad para cargar tickets y participar del sorteo de Comprá en las Fiestas.
Impulso al comercio

Última oportunidad para cargar tickets y participar del sorteo de "Comprá en las Fiestas"

Las Más Leídas

Por el colapso de la Playa de Secuestro, Guaymallén habilita el retiro de vehículos pagando solo la multa.
Los requisitos

Por el colapso de la Playa de Secuestro, Guaymallén habilita el retiro de vehículos pagando solo la multa

El piloto mendocino continúa con pronóstico reservado y su estado de salud es delicado
Tras 17 días de internación en Mendoza

Juan Cruz Yacopini fue trasladado a Buenos Aires y su estado de salud sigue siendo delicado

Tras las cuatro horas de demoras para cruzar a Chile, se normaliza el tránsito en el Paso Los Libertadores
Atención conductores

Tras las cuatro horas de demoras para cruzar a Chile, se normaliza el tránsito en el Paso Los Libertadores

Sé que esta persona está detenida y que es un policía, pero quiero que todos paguen por lo que le hicieron a mi hija, dijo Nélida video
Conmoción

"¿Por qué mataron a mi hija?": el duro relato de la madre de la mujer baleada en Guaymallén

Choque en Guaymallén: el joven está internado en estado crítico en el Hospital Central.
Terrible siniestro vial

Un motociclista perdió una pierna tras un grave choque en Guaymallén y su estado es crítico