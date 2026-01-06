San Rafael inicia el año con un 60% de ocupación turística

San Rafael, destino elegido para el verano.

Los números del 2 de enero aportados por la Dirección de Turismo marcan que lo más buscado son las cabañas, especialmente en la zona de ríos y naturaleza. El promedio de este segmento llega al 82,3% de ocupación.

Más atrás se encuentran los aparts hoteles que se ubican en un 57,9% de ocupación, y -más atrás- los hoteles que registran un índice de 40,7%.

Embalse Valle Grande.jpg Embalse Valle Grande en San Rafael, uno de los principales destinos turísticos del sur. San Rafael, top 20 turístico entre los más buscados del país “Venimos creciendo en ocupación. Tenemos buenos números y un turista que llega de manera más espontánea y no con tanta previsión. Esperamos que sea una buena temporada para todo San Rafael”, señaló la Directora de Turismo, Victoria Contardo.

Hay que destacar que -según un reciente informe de la consultora Focus Market- San Rafael se ubica entre los 3 destinos más buscados de Cuyo y en el top 20 de Argentina.