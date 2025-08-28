Innovación en la Ciudad

San Rafael elimina el tope de 2 horas en el Estacionamiento Controlado

Desde ahora en el departamento de San Rafael se podrá estacionar por tiempo ilimitado, colocando una tarjeta por hora.

Estacionamiento controlado en San Rafael.

Con la nueva normativa, cada conductor podrá utilizar el espacio, el tiempo que necesite, colocando 1 tarjeta por hora y sin tiempo máximo de estadía.

Nicolás Schmid, presidente de la Específica de Comercio de la Cámara de Comercio de San Rafael, indicó que “trabajamos junto al municipio para lograr estas modificaciones. Había algunos planteos por la tolerancia máxima de 2 horas, pero ahora se modificó para facilitar la vida de comerciantes, docentes, trabajadores y vecinos”.

De esta manera, por ejemplo, quien quiera permanecer estacionado durante 3 horas en el centro podrá colocar 3 tarjetas.

“Los usuarios tendrán que colocar la cantidad de tarjetas por el tiempo que quieran estacionar. Se decidió flexibilizar y que cada automovilista disponga del tiempo que necesite”, explicó el Secretario de Hacienda del Municipio, Marcelo Gómez.

Preparando en San Rafael nuevo sistema digital

En el corto plazo el Municipio de San Rafael incorporará un sistema digital de estacionamiento controlado. El desarrollo está en la etapa final y se podrá implementar muy pronto. “Será más moderno y permitirá comprar el crédito de una manera simple desde una app o en lugares determinados”, explicó Gómez.

Hay que destacar que, por un tiempo, convivirán el sistema de tarjetas físicas con la aplicación.

Embed - SAN RAFAEL: CAMBIOS EN EL ESTACIONAMIENTO CONTROLADO
