San Rafael ejecuta una etapa clave del nuevo gasoducto sin interrumpir el suministro

El Municipio de San Rafael continúa avanzando en la obra del nuevo gasoducto y - por estos días - se realiza “ hot tapping” en las cañerías de Iselín y Granaderos . Mediante esta técnica se conectan derivaciones y orificios en cañerías activas, en un trabajo que permite no interrumpir la prestación del suministro y sin generar fugas.

Se trata de una técnica de alta precisión que permite avanzar en la obra sin cortar el flujo de gas a las viviendas. Marcelo Larraín, inspector de Ecogás, indicó que “se trabaja en la fase de construcción y habilitación del primer tramo del ramal de alta presión. Consiste en tres equipos de perforación TDW con perforaciones de 8 y 4 pulgadas para interconectar un mainfold de válvulas en Iselín y Granaderos”

Se trata de un equipo de especialistas que viene desde Mendoza para realizar los trabajos de operación de hop tapping, short stop y short plus o stoppleo de la línea .

“Es básicamente la obturación de la línea para sacar un tramo de servicio y dejar operativo el gasoducto”, indicó. Las piezas con las que se trabajan son importadas y todas las operaciones se realizan con equipos especiales y personal altamente calificado.

“Venimos avanzando a paso firme con estos trabajos que configuran una obra muy necesaria para todo el sur provincial. En Iselín y Granaderos se está llevando a cabo el empalme entre la red nueva y la existente”, explicó la Secretaria de Obras Públicas, Andrea Fichetti quien remarcó que “todo va avanzando de acuerdo a los tiempos previstos”.

Hay que destacar que el gasoducto permitirá dar factibilidad a unos 30 mil hogares del sur mendocino y también a industrias que quieran instalarse en la región.

“Conversando con la gente de Ecogás nos anunció que hay unas 6 mil factibilidades en espera, lo que marca que hay una gran cantidad de vecinos esperando por sumarse a la red, ya que es algo que les va a mejorar significativamente la calidad de vida”.

