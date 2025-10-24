24 de octubre de 2025
Infraestructura energética en marcha

San Rafael ejecuta una etapa clave del nuevo gasoducto sin interrumpir el suministro

Especialistas de Ecogás y del Municipio de San Rafael avanzan en el empalme de la red nueva con la existente mediante hot tapping.

Etapa clave se realiza en el nuevo gasoducto de San Rafael.

El Municipio de San Rafael continúa avanzando en la obra del nuevo gasoducto y - por estos días - se realiza “hot tapping” en las cañerías de Iselín y Granaderos. Mediante esta técnica se conectan derivaciones y orificios en cañerías activas, en un trabajo que permite no interrumpir la prestación del suministro y sin generar fugas.

Se trata de una técnica de alta precisión que permite avanzar en la obra sin cortar el flujo de gas a las viviendas. Marcelo Larraín, inspector de Ecogás, indicó que “se trabaja en la fase de construcción y habilitación del primer tramo del ramal de alta presión. Consiste en tres equipos de perforación TDW con perforaciones de 8 y 4 pulgadas para interconectar un mainfold de válvulas en Iselín y Granaderos”

Se trata de un equipo de especialistas que viene desde Mendoza para realizar los trabajos de operación de hop tapping, short stop y short plus o stoppleo de la línea.

“Es básicamente la obturación de la línea para sacar un tramo de servicio y dejar operativo el gasoducto”, indicó. Las piezas con las que se trabajan son importadas y todas las operaciones se realizan con equipos especiales y personal altamente calificado.

“Venimos avanzando a paso firme con estos trabajos que configuran una obra muy necesaria para todo el sur provincial. En Iselín y Granaderos se está llevando a cabo el empalme entre la red nueva y la existente”, explicó la Secretaria de Obras Públicas, Andrea Fichetti quien remarcó que “todo va avanzando de acuerdo a los tiempos previstos”.

Hay que destacar que el gasoducto permitirá dar factibilidad a unos 30 mil hogares del sur mendocino y también a industrias que quieran instalarse en la región.

“Conversando con la gente de Ecogás nos anunció que hay unas 6 mil factibilidades en espera, lo que marca que hay una gran cantidad de vecinos esperando por sumarse a la red, ya que es algo que les va a mejorar significativamente la calidad de vida”.

La técnica del "hot tapping" comenzó efectuarse en el gasoducto de San Rafael

