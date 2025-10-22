22 de octubre de 2025
{}
Sitio Andino
¡ATENCIÓN!

Nuevos sorteos para agrimensores y agrimensoras sociales: convocatorias para San Rafael y Carmensa

Los sorteos se realizarán el día viernes 24 de octubre, uno a las 11 en sede municipal de Carmensa, y el otro a las 17 en Delegación Sur del CAM.

Nuevos sorteos para agrimensores y agrimensoras sociales en San Rafael y Carmensa.

Nuevos sorteos para agrimensores y agrimensoras sociales en San Rafael y Carmensa.

Por Sitio Andino Sociedad

El Colegio de Agrimensura de Mendoza (CAM) continúa fortaleciendo la figura del agrimensor social, un profesional clave en los procesos de regularización dominial y ordenamiento territorial que impulsan el desarrollo de las comunidades locales.

En el marco de los convenios con la Dirección de Gestión de Bienes del Estado (DI.GE.BI.RE), el CAM convoca a profesionales habilitados e inscriptos en el Registro de Agrimensores Sociales a participar de nuevos sorteos presenciales para la realización de labores de mensura en dos departamentos del sur provincial.

Lee además
Ordenamiento territorial: la necesidad de una ciudadanía consciente.
ORDENAMIENTO TERRITORIAL

¿Qué es un Catastro Multifinalitario y por qué la agrimensura de Mendoza se integró a los trabajos de Gobierno para concretarlo?
El bullying como problemática compartida: cómo se aborda en las escuelas de Mendoza video
Espacio FUNDAR

El bullying como problemática compartida: cómo se aborda en las escuelas de Mendoza

¿Dónde es cada sorteo?

Carmensa – General Alvear

El primer sorteo se realizará el viernes 24 de octubre a las 11:00 h en la Sede Municipal Carmensa (Hipólito Irigoyen y Buenos Aires), donde se seleccionarán tres profesionales para ejecutar mensuras en inmuebles pertenecientes al loteo Carmensa.

Lugar, fecha y horario del sorteo: viernes 24 de octubre a las 11:00 h en la Sede Municipal Carmensa.

Villa 25 de Mayo – San Rafael

Ese mismo día, a las 17:00 h, en la Delegación Sur del CAM, se llevará a cabo el sorteo para designar un agrimensor que realizará tareas de mensura y fraccionamiento en el terreno de Villa 25 de Mayo.

Lugar, fecha y horario del sorteo: viernes 24 de octubre, 17:00 h, en la Delegación Sur del CAM,

En ambas convocatorias, la participación será exclusivamente presencial y los interesados deberán estar inscriptos en el Registro correspondiente. Durante las jornadas se brindará información sobre las características del servicio, los términos generales, honorarios, requisitos e incompatibilidades.

Temas
Seguí leyendo

Quini 6: resultados y ganadores del sorteo 3315 del miércoles 22 de octubre

Antena DS3: sinónimo de ciencia, tecnología y desarrollo desde Malargüe hacia el espacio

Boom de fiestas electrónicas: Mendoza se consolida como destino "explosivo" para jóvenes

Habrá corte de luz en varios departamentos de Mendoza este miércoles 22 de octubre

22 de octubre: 48 años del inicio de la lucha de Abuelas de Plaza de Mayo

Paso Pehuenche: cómo se encuentra hoy miércoles 22 de octubre

Paso Los Libertadores hoy: estado, horario y demoras para este miércoles 22 de octubre

Tormenta aisladas, el pronóstico del tiempo para este miércoles 22 de octubre en Mendoza

LO QUE SE LEE AHORA
Tormenta aisladas, el pronóstico del tiempo para este miércoles 22 de octubre en Mendoza
el clima

Tormenta aisladas, el pronóstico del tiempo para este miércoles 22 de octubre en Mendoza

Las Más Leídas

El joven fue fundador de la comunidad de choferes y aficionados al transporte público
Tristeza

Emotivos mensajes de despedida a Gastón Moyano, el joven colectivero que murió durante un asado familiar en Guaymallén

La ministra de Seguridad firmó la resolución tras la condena contra el efectivo de la Policía de Mendoza. 
decisión oficial

Echaron a un Subcomisario de la Policía de Mendoza por un falso allanamiento

Ingreso a las escuelas de la UNCuyo: mejores resultados en Lengua y un alza en el promedio general.
Ciclo lectivo 2026

Ingreso a las escuelas de la UNCuyo: hubo mejores resultados en Lengua y un alza en el promedio general

Cuándo tiene previsto el Gobierno de Mendoza iniciar las obras en la Ruta Nacional 143.
Conexión regional

Cuándo tiene previsto el Gobierno de Mendoza iniciar las obras en la Ruta Nacional 143

San Rafael lidera la innovación educativa en Argentina con dos escuelas reconocidas por Microsoft video
Educación del futuro

San Rafael lidera la innovación educativa en Argentina con dos escuelas reconocidas por Microsoft

Te Puede Interesar

El gobernador recibió al equipo de Sitio Andino en Casa de Gobierno, a días de las elecciones legislativas.
Entrevista con Sitio Andino

Cornejo: "Si se hubiera seguido la estrategia de Mendoza, La Libertad Avanza tendría más triunfos"

Por Cecilia Zabala y Facundo La Rosa
Boleta única en las elecciones del 26 de octubre en Mendoza. video
Cómo votar

Boleta única en las elecciones del 26 de octubre en Mendoza

Por Sitio Andino Política
Julieta Silva fue condenada por segunda vez en su vida. 
juicio abreviado

Condenaron a Julieta Silva en San Rafael: los detalles de la sentencia

Por Cristian Pérez Barceló