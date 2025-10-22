Nuevos sorteos para agrimensores y agrimensoras sociales: convocatorias para San Rafael y Carmensa

El Colegio de Agrimensura de Mendoza (CAM) continúa fortaleciendo la figura del agrimensor social, un profesional clave en los procesos de regularización dominial y ordenamiento territorial que impulsan el desarrollo de las comunidades locales.
Los sorteos se realizarán el día viernes 24 de octubre, uno a las 11 en sede municipal de Carmensa, y el otro a las 17 en Delegación Sur del CAM.
El Colegio de Agrimensura de Mendoza (CAM) continúa fortaleciendo la figura del agrimensor social, un profesional clave en los procesos de regularización dominial y ordenamiento territorial que impulsan el desarrollo de las comunidades locales.
En el marco de los convenios con la Dirección de Gestión de Bienes del Estado (DI.GE.BI.RE), el CAM convoca a profesionales habilitados e inscriptos en el Registro de Agrimensores Sociales a participar de nuevos sorteos presenciales para la realización de labores de mensura en dos departamentos del sur provincial.
Carmensa – General Alvear
El primer sorteo se realizará el viernes 24 de octubre a las 11:00 h en la Sede Municipal Carmensa (Hipólito Irigoyen y Buenos Aires), donde se seleccionarán tres profesionales para ejecutar mensuras en inmuebles pertenecientes al loteo Carmensa.
Lugar, fecha y horario del sorteo: viernes 24 de octubre a las 11:00 h en la Sede Municipal Carmensa.
Villa 25 de Mayo – San Rafael
Ese mismo día, a las 17:00 h, en la Delegación Sur del CAM, se llevará a cabo el sorteo para designar un agrimensor que realizará tareas de mensura y fraccionamiento en el terreno de Villa 25 de Mayo.
Lugar, fecha y horario del sorteo: viernes 24 de octubre, 17:00 h, en la Delegación Sur del CAM,
En ambas convocatorias, la participación será exclusivamente presencial y los interesados deberán estar inscriptos en el Registro correspondiente. Durante las jornadas se brindará información sobre las características del servicio, los términos generales, honorarios, requisitos e incompatibilidades.