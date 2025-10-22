Nuevos sorteos para agrimensores y agrimensoras sociales: convocatorias para San Rafael y Carmensa

Nuevos sorteos para agrimensores y agrimensoras sociales en San Rafael y Carmensa.

El Colegio de Agrimensura de Mendoza (CAM) continúa fortaleciendo la figura del agrimensor social , un profesional clave en los procesos de regularización dominial y ordenamiento territorial que impulsan el desarrollo de las comunidades locales.

En el marco de los convenios con la Dirección de Gestión de Bienes del Estado (DI.GE.BI.RE) , el CAM convoca a profesionales habilitados e inscriptos en el Registro de Agrimensores Sociales a participar de nuevos sorteos presenciales para la realización de labores de mensura en dos departamentos del sur provincial.

El primer sorteo se realizará el viernes 24 de octubre a las 11:00 h en la Sede Municipal Carmensa (Hipólito Irigoyen y Buenos Aires), donde se seleccionarán tres profesionales para ejecutar mensuras en inmuebles pertenecientes al loteo Carmensa.

Lugar, fecha y horario del sorteo: viernes 24 de octubre a las 11:00 h en la Sede Municipal Carmensa.

Villa 25 de Mayo – San Rafael

Ese mismo día, a las 17:00 h, en la Delegación Sur del CAM, se llevará a cabo el sorteo para designar un agrimensor que realizará tareas de mensura y fraccionamiento en el terreno de Villa 25 de Mayo.

Lugar, fecha y horario del sorteo: viernes 24 de octubre, 17:00 h, en la Delegación Sur del CAM,

En ambas convocatorias, la participación será exclusivamente presencial y los interesados deberán estar inscriptos en el Registro correspondiente. Durante las jornadas se brindará información sobre las características del servicio, los términos generales, honorarios, requisitos e incompatibilidades.