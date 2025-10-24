La Municipalidad de Mendoza impulsa nuevas experiencias turísticas en San Rafael

La Municipalidad de Mendoza renueva su apuesta por el turismo de naturaleza y bienestar con una experiencia que enamora a vecinos y turistas: un recorrido por los imponentes paisajes del Cañón del Atuel , el Dique Valle Grande y el Laberinto de Borges, con actividades de meditación, canopy, catamarán, degustaciones y almuerzo.

Llega un nuevo encuentro de “La Ciudad Respira Mendoza” , una experiencia que invita a mendocinos y turistas a disfrutar del Cañón del Atuel, el Dique Valle Grande y el Laberinto de Borges, con actividades de meditación, yoga y aventura en el sur mendocino. Es que, San Rafael es el destino especial que eligió la muni para combinar imponentes paisajes, conexión interior y experiencias inolvidables.

En alianza con la Municipalidad de San Rafael , el equipo de Portal del Atuel, Finca Los Álamos , Laberinto de Borges y la Cámara de Comercio, Industria y Agropecuaria de San Rafael , la actividad se desarrollará el domingo 2 de noviembre , desde las 5.30 de la mañana , con una duración aproximada de 16 horas. El punto de encuentro será la Explanada Municipal (9 de Julio 500), desde donde partirá el grupo rumbo al sur mendocino.

“La Ciudad Respira Mendoza” , edición San Rafael invita a mendocinos y turistas a reconectarse con el entorno a través de la respiración consciente, el yoga y la meditación. La actividad estará guiada por Karen Lis Belinsky , profesora de Kundalini Yoga con más de diez años de experiencia, quien acompañará a los participantes en esta experiencia de bienestar y conexión interior.

“Sabemos que meditar está de moda, pero muchas personas sienten que no saben hacerlo o que no es para ellas. Por eso queremos acercar esta práctica desde un lugar simple y accesible, en contacto con la naturaleza”, destaca Belinsky .

Durante el recorrido, los participantes podrán disfrutar de los paisajes del Cañón del Atuel, el Dique Valle Grande y el Laberinto de Borges, tres íconos naturales y culturales del sur provincial.

image

Qué incluye la experiencia de la Municipalidad de Mendoza

El ticket, con un valor de $45.000, puede adquirirse a través de Entradaweb, e incluye:

Traslado ida y vuelta desde Ciudad de Mendoza hasta el Cañón del Atuel.

Meriendas y almuerzo (opción tradicional, vegetariana o celíaca).

Actividades en catamarán y canopy.

Sesiones de meditación y respiración.

Visita al Laberinto de Borges.

Degustaciones.

Se recomienda puntualidad –5.30am en la explanada de la muni– para poder cumplir con todas las actividades, además de llevar abrigo, calzado cómodo e hidratación. También se sugiere llevar malla, toallón y un calzado extra que pueda mojarse. Para el canopy, se exige calzado deportivo, pantalón y remera que cubra la cintura.

La edad mínima para participar del canopy es de 13 años, con un peso máximo de 100 kg. No pueden realizar esta actividad mujeres embarazadas ni personas con lesiones lumbares o cervicales.

image

Turismo de bienestar y proyección provincial

Esta experiencia forma parte de las iniciativas de la Ciudad para impulsar el turismo de bienestar, la valoración de los entornos naturales y la vida al aire libre.

El subsecretario de Turismo de la Ciudad, Felipe Rinaldo, adelantó que esta propuesta seguirá creciendo: “‘Ciudad Respira’ va a repetirse. Vamos a hacer varios en el verano y queremos recorrer la provincia. El primero fue en Lavalle, en Altos Limpios; ahora vamos al Cañón del Atuel, y pensamos en próximos destinos como Malargüe, en el Malacara. Son muchas las experiencias que queremos desarrollar el año próximo”.

El funcionario también agradeció al municipio de San Rafael, al Portal del Atuel al Laberinto de Borges y a la Cámara de Turismo de San Rafael, por la colaboración con la actividad a fin de que sea una experiencia completa.

Con este programa, la Ciudad de Mendoza propone respirar naturaleza, conectar cuerpo y mente y descubrir los rincones más bellos de la provincia. Una experiencia imperdible para quienes buscan una salida distinta, en armonía con la tierra y las tradiciones mendocinas.

¡Ciudad te invita a adquirir tu ticket aquí para vivir una jornada de aire puro, energía y serenidad en el corazón del sur mendocino!