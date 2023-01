Productores ganaderos versus la sequía y los altos precios

Panchi, como lo apodan, reconoció que no existe una provisión suficiente de pasto para alimentar a las vacas. “Lo que tenemos que mejorar es el sistema de agua dulce, que esperemos se logre con el acueducto La Horqueta, todo esto lleva a que se aumenten los precios de la carne porque no podés engordar los animales y no cubrís los costos”, dijo.