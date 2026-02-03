Más de 80 mil personas consagraron otra edición histórica de Rivadavia Canta al País
Más de 80 mil personas participaron de las distintas jornadas que combinaron Vendimia, figuras nacionales y noches de cuarteto y folclore, en una edición que volvió a ubicar a Rivadavia entre los festivales más convocantes del país.
Más de 80 mil personas consagraron otra edición histórica de Rivadavia Canta al País
Más de 80 mil personas participaron del Festival Nacional Rivadavia Canta al País, que durante varias jornadas volvió a convertir al departamento en epicentro cultural y musical de la región. Con una programación diversa y artistas de fuerte convocatoria, el encuentro ratificó su peso dentro del calendario nacional.
El puntapié inicial fue el 29 de enero con la Vendimia Departamental 2026, “Mi Rivadavia… Es así”, que abrió el predio con una importante asistencia de público. En ese marco se vivió uno de los momentos más significativos de la semana: la coronación de Brunela Julián como Reina Departamental, en una noche atravesada por la tradición y el espíritu vendimial.
La segunda velada mantuvo el alto nivel de asistencia y cambió el pulso musical hacia el cuarteto y la cumbia. Pinky de UPR junto a Junior, La Repandilla y Desakt2 —encargado del cierre— sostuvieron el clima festivo ante un público que volvió a responder de manera masiva.
El cierre apostó al folclore como identidad central. Destino San Javier y Lázaro Caballero encabezaron la última noche, en la que la música popular argentina fue protagonista y contó con un acompañamiento multitudinario.
Con producción y organización íntegramente municipal, el festival completó una edición que se ubica entre las más destacadas de los últimos años. Mientras se consolida como uno de los eventos más convocantes del país, la organización ya proyecta el próximo gran desafío: la edición número 40, prevista para 2027.