Rivadavia Canta al País tuvo una primera noche exitosa y este domingo promete artistas imperdibles

El festival Rivadavia Canta al País vivió una primera noche inolvidable este sábado en el Polideportivo Municipal del departamento de Rivadavia, y fue un éxito total. Con una gran convocatoria, artistas locales y nacionales hicieron vibrar a miles de personas que se acercaron para disfrutar de una noche colmada de música, alegría y fiesta. Este domingo, la propuesta continúa con una grilla imperdible.
Luego de la suspensión del viernes por las lluvias, el Polideportivo se transformó en un verdadero punto de encuentro para celebrar. Luciano Pereyra, La Joaqui y Eugenia "La Euge" Quevedo junto a la Banda de Carlitos fueron los grandes protagonistas de la noche y deslumbraron al público con presentaciones cargadas de emoción y energía.
Música, alegría y diversidad de estilos: así se vivió la primera noche de Rivadavia Canta al País
La primera jornada del RCP también contó con la destacada participación de Turay, A Contramano, la Orquesta José Di Rino, Los Huarpes y Monaycú, quienes aportaron diversidad de estilos y una propuesta pensada para todos los gustos y edades.
El encargado de abrir la noche fue Luciano Pereyra, que subió al escenario principal con un repertorio que fue coreado de principio a fin por el público y marcó oficialmente el inicio de una nueva edición del festival.
Más tarde llegó uno de los momentos más esperados por el público joven con la presentación de La Joaqui, quien desplegó toda su energía y carisma en el escenario, llevándose una gran ovación y convirtiéndose en una de las actuaciones más celebradas de la noche.
El cierre fue a pura fiesta y estuvo a cargo de Eugenia Quevedo y la Banda de Carlitos, que pusieron el broche de oro con un show que hizo bailar a todo el predio y dejó la vara bien alta para lo que viene este domingo.
Se viene la segunda noche de Rivadavia Canta al País con artistas imperdibles
El festival continuará este domingo con una nueva jornada que volverá a reunir a artistas locales y nacionales. Sobre el escenario se presentarán los talentos locales Dúo Moyano, La Merembé, Karen Sánchez y Facu y Exe, reafirmando el compromiso del festival con la cultura del departamento.
En el tramo central de la noche llegarán las propuestas nacionales de Desakata2, La Repandilla y el esperado show de Pinky de UPDR y Junior, en una jornada que promete mantener el clima de fiesta, música y convocatoria que ya caracteriza a esta edición de Rivadavia Canta al País.
Datos útiles para disfrutar de la segunda noche
Playas de Estacionamiento externas e internas
Podés estacionar en las playas externas, las personas particulares que gestionan las playas externas están relevadas por la municipalidad e identificadas con credencial y pechera.
Las playas internas son gestionadas a beneficio de las comisiones deportivas del departamento y también cuentan con las identificaciones correspondiente.