Rivadavia Canta al País tuvo una primera noche exitosa y este domingo promete artistas imperdibles

Con una gran convocatoria, artistas locales y nacionales hicieron bailar a miles de personas en Rivadavia

El festival Rivadavia Canta al País vivió una primera noche inolvidable este sábado en el Polideportivo Municipal del departamento de Rivadavia , y fue un éxito total . Con una gran convocatoria, artistas locales y nacionales hicieron vibrar a miles de personas que se acercaron para disfrutar de una noche colmada de música, alegría y fiesta. Este domingo, la propuesta continúa con una grilla imperdible .

Luego de la suspensión del viernes por las lluvias, el Polideportivo se transformó en un verdadero punto de encuentro para celebrar. Luciano Pereyra, La Joaqui y Eugenia "La Euge" Quevedo junto a la Banda de Carlitos fueron los grandes protagonistas de la noche y deslumbraron al público con presentaciones cargadas de emoción y energía.

Edición 2026 Rivadavia celebra su fiesta de la Vendimia con un homenaje a sus raíces y a su gente

La primera jornada del RCP también contó con la destacada participación de Turay, A Contramano, la Orquesta José Di Rino, Los Huarpes y Monaycú , quienes aportaron diversidad de estilos y una propuesta pensada para todos los gustos y edades .

El encargado de abrir la noche fue Luciano Pereyra , que subió al escenario principal con un repertorio que fue coreado de principio a fin por el público y marcó oficialmente el inicio de una nueva edición del festival .

rivadavia canta al país, luciano pereyra El encargado de abrir la noche fue Luciano Pereyra Foto: Municipalidad de Rivadavia

Más tarde llegó uno de los momentos más esperados por el público joven con la presentación de La Joaqui, quien desplegó toda su energía y carisma en el escenario, llevándose una gran ovación y convirtiéndose en una de las actuaciones más celebradas de la noche.

la joaqui, rivadavia canta al país La Joaqui desplegó toda su energía y carisma en el escenario Foto: Municipalidad de Rivadavia

El cierre fue a pura fiesta y estuvo a cargo de Eugenia Quevedo y la Banda de Carlitos, que pusieron el broche de oro con un show que hizo bailar a todo el predio y dejó la vara bien alta para lo que viene este domingo.

eugenia quevedo, rivadavia canta al país El cierre fue a pura fiesta y estuvo a cargo de Eugenia Quevedo y la Banda de Carlitos Foto: Municipalidad de Rivadavia

Se viene la segunda noche de Rivadavia Canta al País con artistas imperdibles

El festival continuará este domingo con una nueva jornada que volverá a reunir a artistas locales y nacionales. Sobre el escenario se presentarán los talentos locales Dúo Moyano, La Merembé, Karen Sánchez y Facu y Exe, reafirmando el compromiso del festival con la cultura del departamento.

rivadavia canta al país Este domingo se presentarán Desakata2, La Repandilla y el esperado show de Pinky de UPDR y Junior

En el tramo central de la noche llegarán las propuestas nacionales de Desakata2, La Repandilla y el esperado show de Pinky de UPDR y Junior, en una jornada que promete mantener el clima de fiesta, música y convocatoria que ya caracteriza a esta edición de Rivadavia Canta al País.

Datos útiles para disfrutar de la segunda noche

Playas de Estacionamiento externas e internas

Podés estacionar en las playas externas, las personas particulares que gestionan las playas externas están relevadas por la municipalidad e identificadas con credencial y pechera.

Las playas internas son gestionadas a beneficio de las comisiones deportivas del departamento y también cuentan con las identificaciones correspondiente.

¿Qué no puedo ingresar al predio?