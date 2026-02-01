1 de febrero de 2026
{}
Sitio Andino
Festival multitudinario

Rivadavia Canta al País tuvo una primera noche exitosa y este domingo promete artistas imperdibles

Miles de personas disfrutaron de un sábado inolvidable. Tras un arranque a puro festejo, el festival continúa este domingo con la presencia de Desakata2 y La Repandilla.

Con una gran convocatoria, artistas locales y nacionales hicieron bailar a miles de personas en Rivadavia

Con una gran convocatoria, artistas locales y nacionales hicieron bailar a miles de personas en Rivadavia

Foto: Municipalidad de Rivadavia
Por Sitio Andino Departamentales

El festival Rivadavia Canta al País vivió una primera noche inolvidable este sábado en el Polideportivo Municipal del departamento de Rivadavia, y fue un éxito total. Con una gran convocatoria, artistas locales y nacionales hicieron vibrar a miles de personas que se acercaron para disfrutar de una noche colmada de música, alegría y fiesta. Este domingo, la propuesta continúa con una grilla imperdible.

Luego de la suspensión del viernes por las lluvias, el Polideportivo se transformó en un verdadero punto de encuentro para celebrar. Luciano Pereyra, La Joaqui y Eugenia "La Euge" Quevedo junto a la Banda de Carlitos fueron los grandes protagonistas de la noche y deslumbraron al público con presentaciones cargadas de emoción y energía.

Lee además
Rivadavia celebra su fiesta de la vendimia con un homenaje a sus raíces y a su gente. video
Edición 2026

Rivadavia celebra su fiesta de la Vendimia con un homenaje a sus raíces y a su gente
Polideportivo Municipal de Rivadavia.
Grandes artistas en escena

Rivadavia Canta al País: tres noches a puro folklore y música popular

Música, alegría y diversidad de estilos: así se vivió la primera noche de Rivadavia Canta al País

La primera jornada del RCP también contó con la destacada participación de Turay, A Contramano, la Orquesta José Di Rino, Los Huarpes y Monaycú, quienes aportaron diversidad de estilos y una propuesta pensada para todos los gustos y edades.

El encargado de abrir la noche fue Luciano Pereyra, que subió al escenario principal con un repertorio que fue coreado de principio a fin por el público y marcó oficialmente el inicio de una nueva edición del festival.

rivadavia canta al país, luciano pereyra
El encargado de abrir la noche fue Luciano Pereyra

El encargado de abrir la noche fue Luciano Pereyra

Más tarde llegó uno de los momentos más esperados por el público joven con la presentación de La Joaqui, quien desplegó toda su energía y carisma en el escenario, llevándose una gran ovación y convirtiéndose en una de las actuaciones más celebradas de la noche.

la joaqui, rivadavia canta al país
La Joaqui desplegó toda su energía y carisma en el escenario

La Joaqui desplegó toda su energía y carisma en el escenario

El cierre fue a pura fiesta y estuvo a cargo de Eugenia Quevedo y la Banda de Carlitos, que pusieron el broche de oro con un show que hizo bailar a todo el predio y dejó la vara bien alta para lo que viene este domingo.

eugenia quevedo, rivadavia canta al país
El cierre fue a pura fiesta y estuvo a cargo de Eugenia Quevedo y la Banda de Carlitos

El cierre fue a pura fiesta y estuvo a cargo de Eugenia Quevedo y la Banda de Carlitos

Se viene la segunda noche de Rivadavia Canta al País con artistas imperdibles

El festival continuará este domingo con una nueva jornada que volverá a reunir a artistas locales y nacionales. Sobre el escenario se presentarán los talentos locales Dúo Moyano, La Merembé, Karen Sánchez y Facu y Exe, reafirmando el compromiso del festival con la cultura del departamento.

rivadavia canta al país
Este domingo se presentarán Desakata2, La Repandilla y el esperado show de Pinky de UPDR y Junior

Este domingo se presentarán Desakata2, La Repandilla y el esperado show de Pinky de UPDR y Junior

En el tramo central de la noche llegarán las propuestas nacionales de Desakata2, La Repandilla y el esperado show de Pinky de UPDR y Junior, en una jornada que promete mantener el clima de fiesta, música y convocatoria que ya caracteriza a esta edición de Rivadavia Canta al País.

Datos útiles para disfrutar de la segunda noche

Playas de Estacionamiento externas e internas

  • Podés estacionar en las playas externas, las personas particulares que gestionan las playas externas están relevadas por la municipalidad e identificadas con credencial y pechera.
  • Las playas internas son gestionadas a beneficio de las comisiones deportivas del departamento y también cuentan con las identificaciones correspondiente.

¿Qué no puedo ingresar al predio?

  • Sillas plásticas.
  • Botellas de vidrio.
  • Elementos corto punzantes.
  • Al ingreso se realizará una requisa policial.
  • 18:30 hs. Apertura puertas para acceso.
Temas
Seguí leyendo

Desde Malargüe mujeres buscan cambiar la mirada sobre la minería en Mendoza

Tunuyán vivirá este domingo la segunda noche del Festival Nacional de la Tonada

La Feria del Ahorro regresa a Godoy Cruz con carnes, alimentos y ofertas destacadas

Omar Félix destacó el avance de obras viales pese a las dificultades económicas

Tunuyán vibró en la primera noche del Festival Nacional de La Tonada

Atención conductores: habilitada la Ruta a Cacheuta, Juan J. Paso liberado y RP 50 con trabajos

En Tupungato: limpieza de arroyos y reparación de cauces tras el temporal

Se posterga el Encuentro Binacional del Paso Pehuenche por alerta climática

LO QUE SE LEE AHORA
Campedrinos hicieron vibrar al público en la primera noche del Festival Nacional de la Tonada.
La celebración continúa

Tunuyán vivirá este domingo la segunda noche del Festival Nacional de la Tonada

Las Más Leídas

Autoridades evaluaron las condiciones de transitabilidad del Paso Internacional Los Libertadores
Horas decisivas

El Paso Internacional Los Libertadores permanecerá cerrado este domingo: qué dice el comunicado oficial

Paso Pehuenche: cómo se encuentra hoy, domingo 1 de febrero de 2026.
FRONTERA

Paso Pehuenche: cómo se encuentra hoy, domingo 1 de febrero de 2026

Resultados de Telekino: controlá el sorteo 2413 y números ganadores del domingo 1 de febrero
Juegos de azar

Resultados de Telekino: controlá el sorteo 2413 y números ganadores del domingo 1 de febrero

Tunuyán ya vive el Festival Nacional de La Tonada y palpita la Vendimia.
Edición 2026

Tunuyán vibró en la primera noche del Festival Nacional de La Tonada

Con nuevos hábitos de compra, el consumo de ropa se redefine entre la moda circular y la venta por kilo
VERSUS URBANO

Con nuevos hábitos de compra, el consumo de ropa se redefine entre la moda circular y la venta por kilo