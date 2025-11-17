Más de 15 mil personas desafiaron el frío en el recital de La Delio Valdez en Malargüe

Más de 15 mil personas desafiaron al viento y al frío para disfrutar en Malargüe la presentación de La Delio Valdez , una de las bandas más convocantes del país. Con su cumbia fusionada y una energía arrolladora, el grupo creó un clima festivo que contrastó con la gélida noche y encendió una velada inolvidable.

Ni las fuertes ráfagas, ni el frío de la madrugada, ni la amenaza de lluvia con algunos segundos de aguanieve impidieron que una multitud colmara el Predio Raíces Malargüinas para vivir el show de La Delio Valdez, en el marco de la Velada 75° Aniversario de Malargüe .

Sobre el escenario, la orquesta desplegó su característico sonido de cumbia colombiana fusionada con ritmos latinoamericanos , logrando una conexión inmediata con el público, que bailó y coreó cada uno de sus grandes éxitos.

Con un repertorio extenso, la banda ofreció un espectáculo sólido, emotivo y cargado de dinamismo . Las voces, los vientos y la percusión se articularon con precisión para entregar versiones potentes de sus canciones más populares, celebradas con entusiasmo por los asistentes. Reconocida en la Argentina y en distintos países de América por su impronta festiva y su propuesta artística que combina música, danza y una puesta en escena colorida , La Delio Valdez volvió a ratificar su vigencia.

El show también reafirmó la importancia de que Malargüe continúe apostando por propuestas culturales masivas y de calidad en fechas significativas. La noche cerró con un clima de alegría compartida, dejando una marca imborrable en esta nueva edición de la Velada de Aniversario. La Delio Valdez acumula, además, destacados reconocimientos, como el Premio Gardel a Mejor Álbum de Música Tropical por Sonido Subtropical (2018) y el Premio Konex 2025.

Artistas malargüinos en la previa de La Delio Valdez

La Velada de Aniversario comenzó a las 23, como estaba previsto, con la puesta en escena del Elenco Municipal Charú, cuyos bailarines, músicos y actores ofrecieron un recorrido artístico por los 75 años de historia de Malargüe. La propuesta llevó al público a los siglos XIX y XX, repasando hechos fundamentales de esta “Tierra de Encanto y Progreso”.

También participaron el Grupo Nuevo Encuentro, integrado por Matías Villar, Darío Miranda, Guillermo González, Agustín Lineros, Emanuel Zúñiga Vicent y Emanuel Verdugo que en cada presentación reivindica su compromiso con la defensa de la cultura nacional.

La grilla incluyó, además, a la agrupación folclórica Armonía Valle, liderada por María Álvarez y Osvaldo Pardo. Oriundos de Tunuyán, adoptaron Malargüe como su hogar en la década del ’90 y, desde entonces, han editado seis discos con una marcada impronta de música cuyana.