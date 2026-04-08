8 de abril de 2026
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Maipú Municipio

Maipú Municipio fue distinguido con el Sello ADN Innovador por su portal de transparencia

La distinción, otorgada por universidades mendocinas, destaca el acceso a la información pública y las políticas de participación ciudadana impulsadas por Maipú Municipio.

Matías Stevanato, intendente de Maipú Municipio.

Matías Stevanato, intendente de Maipú Municipio.

La distinción fue otorgada en conjunto por la Universidad Nacional de Cuyo y el Instituto de Gestión Pública de la Universidad Champagnat, quienes destacaron especialmente el desarrollo del portal de transparencia municipal como una herramienta clave para garantizar el acceso a la información pública.

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El portal de transparencia, eje del reconocimiento

El reconocimiento resalta el trabajo sostenido del municipio en la implementación de iniciativas que promueven la apertura de datos y el fortalecimiento institucional.

En este sentido, el portal de transparencia permite que los vecinos puedan acceder de manera clara y directa a la información de gestión, consolidándose como una herramienta central para fomentar el control ciudadano.

Stevanato destacó el trabajo conjunto con la comunidad

“Creemos en una gestión que abre datos, innova y trabaja en conjunto, fortaleciéndose cuando vecinos y equipos técnicos deciden en conjunto”, expresó el intendente Matías Stevanato, al referirse a la importancia de avanzar en políticas públicas participativas.

Durante el evento también fueron reconocidos otros municipios de Mendoza, como Luján de Cuyo y la Ciudad de Mendoza.

Un modelo de gestión abierta en Mendoza

De esta manera, Maipú Municipio consolida su camino hacia una gestión abierta, participativa y cercana, impulsando herramientas que fortalecen la transparencia y acercan la información a cada vecino.

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