Maipú Municipio fue distinguido con el Sello ADN Innovador por su portal de transparencia

Maipú Municipio recibió el Sello ADN Innovador , un reconocimiento que pone en valor las políticas públicas orientadas a la transparencia y la participación ciudadana , impulsadas por la gestión del intendente Matías Stevanato .

La distinción fue otorgada en conjunto por la Universidad Nacional de Cuyo y el Instituto de Gestión Pública de la Universidad Champagnat, quienes destacaron especialmente el desarrollo del portal de transparencia municipal como una herramienta clave para garantizar el acceso a la información pública.

Actividades, stands y conciencia: Tunuyán vivió una jornada clave por la salud

Maipú invita a vivir una noche de memoria y homenaje en honor a los caídos de Malvinas

El reconocimiento resalta el trabajo sostenido del municipio en la implementación de iniciativas que promueven la apertura de datos y el fortalecimiento institucional .

En este sentido, el portal de transparencia permite que los vecinos puedan acceder de manera clara y directa a la información de gestión, consolidándose como una herramienta central para fomentar el control ciudadano.

Stevanato destacó el trabajo conjunto con la comunidad

“Creemos en una gestión que abre datos, innova y trabaja en conjunto, fortaleciéndose cuando vecinos y equipos técnicos deciden en conjunto”, expresó el intendente Matías Stevanato, al referirse a la importancia de avanzar en políticas públicas participativas.

Durante el evento también fueron reconocidos otros municipios de Mendoza, como Luján de Cuyo y la Ciudad de Mendoza.

Un modelo de gestión abierta en Mendoza

De esta manera, Maipú Municipio consolida su camino hacia una gestión abierta, participativa y cercana, impulsando herramientas que fortalecen la transparencia y acercan la información a cada vecino.