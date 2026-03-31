31 de marzo de 2026
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Llega la Feria Argentina del Alfajor a la Ciudad: más de 60 marcas y propuestas para toda la familia

El evento reunirá a productores de alfajor de todo el país y suma nuevas experiencias en gastronomía.

La Feria Argentina del Alfajor llega una vez más a Mendoza.

La Feria Argentina del Alfajor llega una vez más a Mendoza.

Por Sitio Andino Departamentales

La capital mendocina se prepara para recibir una nueva edición de la Feria Argentina del Alfajor, que se realizará desde este viernes y hasta el domingo 5 de abril en la Nave Cultural Mendoza.

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El alfajor de todo el país estará en la Nave Cultural Mendoza

Durante las tres jornadas, el público podrá disfrutar de más de 60 marcas de alfajores provenientes de distintos puntos del país, con opciones que van desde los sabores tradicionales hasta propuestas innovadoras.

Además, el evento contará con actividades recreati

alfajor, emprendedora, mendoza
Hoy, Mhor Mío ofrece una amplia variedad de alfajores elaborados con chocolate puro

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vas para niños, espacios de degustación, venta directa y experiencias pensadas para todas las edades, consolidándose como una opción ideal para disfrutar en familia durante el fin de semana largo de Semana Santa.

En esta edición también participarán destacadas empresas y emprendimientos de todo el país, junto con un espacio comercial impulsado por el municipio que reunirá a productores locales y comercios vinculados a rubros como chocolaterías, vinerías y productores de dulces y conservas.

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