Llega la Feria Argentina del Alfajor a la Ciudad: más de 60 marcas y propuestas para toda la familia

La Feria Argentina del Alfajor llega una vez más a Mendoza.

La capital mendocina se prepara para recibir una nueva edición de la Feria Argentina del Alfajor , que se realizará desde este viernes y hasta el domingo 5 de abril en la Nave Cultural Mendoza .

El encuentro es organizado por el Campeonato Mundial del Alfajor, Mundexpo, Empuje y Jump Agencia , con el apoyo de la Municipalidad de Mendoza , y se suma a la agenda de eventos gastronómicos que impulsa el municipio, junto a iniciativas como el Boulevard del Café y el Mundial de la Hamburguesa.

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Tras el éxito de su primera edición en 2025 — que convocó a más de 30.000 personas y reunió a más de 60 stands — la feria regresa con una propuesta renovada que busca potenciar el atractivo turístico y gastronómico de la región.

Durante las tres jornadas, el público podrá disfrutar de más de 60 marcas de alfajores provenientes de distintos puntos del país , con opciones que van desde los sabores tradicionales hasta propuestas innovadoras.

Además, el evento contará con actividades recreati

alfajor, emprendedora, mendoza Hoy, Mhor Mío ofrece una amplia variedad de alfajores elaborados con chocolate puro Foto: Débora Peralta

vas para niños, espacios de degustación, venta directa y experiencias pensadas para todas las edades, consolidándose como una opción ideal para disfrutar en familia durante el fin de semana largo de Semana Santa.

En esta edición también participarán destacadas empresas y emprendimientos de todo el país, junto con un espacio comercial impulsado por el municipio que reunirá a productores locales y comercios vinculados a rubros como chocolaterías, vinerías y productores de dulces y conservas.