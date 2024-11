Limpieza del colector pluvial en calle Sargento Medina de General Alvear

General Alvear avanza hacia una mejor gestión de los recursos hídricos

Martínez enfatizó que esta limpieza no solo ayudará a mantener el agua en movimiento, sino que también es un esfuerzo crucial para prevenir problemas relacionados con el dengue. “Va a ayudar mucho a que no esté contenida el agua. De esa manera podemos también ayudar por el tema del dengue, que no tengamos mosquitos en la zona”, afirmó.