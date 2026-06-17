La Municipalidad de Mendoza entregó obleas de libre estacionamiento a veteranos de Malvinas

La Municipalidad de Mendoza presentó y entregó las obleas de libre estacionamiento destinadas a los veteranos de la Guerra de Malvinas , en una jornada marcada por la emoción, el reconocimiento y el respeto.

El acto fue encabezado por el intendente Ulpiano Suarez y se realizó este martes 16 de junio en calle Virgen del Carmen de Cuyo , frente al edificio municipal. La iniciativa cumple con el compromiso político e institucional asumido por la gestión comunal el pasado 2 de abril , durante la conmemoración oficial realizada en la Plaza San Martín .

El beneficio fue instrumentado a través de una ordenanza del Concejo Deliberante de la Ciudad y exime a los excombatientes del pago de hasta dos horas de estacionamiento medido dentro del territorio de la capital.

La medida fue coordinada junto a la Asociación Cuyana de Veteranos de Malvinas (ACUVEMA) y busca facilitar la circulación de los veteranos por el departamento, además de constituirse como un reconocimiento diario hacia quienes participaron del conflicto bélico.

“Es muy emotivo volver a encontrarnos con los veteranos de Malvinas y con sus familias, cumpliendo con la palabra empeñada. En el acto del 2 de abril les prometimos que realizaríamos todos los trámites administrativos necesarios para llegar lo antes posible con esta oblea de libre estacionamiento y hoy es una realidad gracias a un gran trabajo conjunto”, destacó Ulpiano Suarez.

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Ulpiano Suarez destacó el valor simbólico de la medida

Durante el acto, el intendente puso en valor el alcance social y simbólico de la iniciativa. En ese sentido, remarcó que el beneficio surgió a partir de una propuesta de ACUVEMA y contó con el acompañamiento del Concejo Deliberante.

“Ya hemos entregado las primeras obleas a un número importante de beneficiarios y el registro continúa abierto mediante un proceso sumamente ágil y simplificado. Es un reconocimiento sincero que hace la Ciudad de Mendoza y sus vecinos. Cuando andemos por las calles y veamos una de estas obleas en un vehículo, sabremos con certeza que allí se está moviendo un héroe de Malvinas”, expresó el jefe comunal.

Suarez también manifestó su deseo de que la medida pueda replicarse en otros departamentos de la provincia. Según explicó, el registro consolidado por la Ciudad es “ágil, transparente y cuenta con información absolutamente válida”, por lo que podría servir de base para otros municipios que decidan sumarse al beneficio.

“Esto significa que el veterano registrado aquí ya no tendrá que demostrar nada en ningún otro departamento que decida sumarse al beneficio. Es un gesto de reconocimiento que hay que sostener todos los días, más allá de las fechas específicas o los discursos de rigor”, agregó.

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“Una caricia al alma y un derecho conquistado”

Por su parte, el presidente de ACUVEMA, Óscar Alberto Barrios, expresó la gratitud de la comisión directiva y de los veteranos por la respuesta del municipio.

“Estamos muy contentos y orgullosos de trabajar codo a codo con el municipio para materializar este logro. Más allá del alivio económico, que es sumamente valioso, el verdadero valor radica en el reconocimiento. Esto representa una caricia al alma para todos nosotros. Nos llena de orgullo que la población pueda identificar que en ese auto se traslada un veterano de guerra”, sostuvo.

Barrios explicó además que el programa se implementará por etapas. En esta primera instancia, fueron incluidos veteranos que cuentan con carnet de conducir vigente y manejan sus propios vehículos.

Luego, se avanzará con una segunda y tercera etapa que contemplará a aquellos excombatientes que no conducen, pero son trasladados por familiares, y también a las viudas de Malvinas.

“Es un avance histórico, sobre todo para quienes venimos de otros departamentos como Maipú pero realizamos diariamente nuestras actividades, trámites y consultas médicas aquí en la Ciudad”, remarcó Barrios.

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El agradecimiento de los veteranos de Malvinas

En la misma línea, el tesorero de ACUVEMA, Ernesto Barzola, uno de los impulsores operativos de la propuesta, destacó el trabajo realizado para concretar el beneficio.

“Esto significa algo sumamente importante para mí. Un día conversamos con el presidente de la asociación sobre la necesidad de gestionar este beneficio con la Municipalidad. Nos pusimos en campaña y, tras un tiempo de gestión y una excelente recepción institucional, logramos concretar lo que hoy estamos viviendo”, expresó.

Y agregó: “Los veteranos estamos inmensamente agradecidos al intendente por su apoyo permanente en cada causa que emprendemos. Es un regalo que sentíamos que nos merecíamos”.

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Requisitos para acceder a la oblea de estacionamiento

El proceso de empadronamiento permanece abierto y se realiza a través del área de atención municipal, en conjunto con ACUVEMA.

Para obtener la oblea identificatoria de libre estacionamiento, los interesados deberán presentar: