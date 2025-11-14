La minería que hizo historia: alumnos recrean un siglo de desarrollo en Malargüe

El aporte de la educación a la minería.

Por Claudio Altamirano







El Centro de Capacitación para el Trabajo Roberto Balmaceda inauguró una muestra dedicada a la historia de la minería en Malargüe, una propuesta que invita a recorrer los hitos que marcaron el desarrollo de esta actividad en el departamento, principalmente a lo largo del siglo XX, y que también aportaron al progreso del país.

Laura García, directora del Centro de Capacitación para el Trabajo 6-040 Maestro Roberto Atilio Balmaceda, explicó que la exposición fue elaborada por los alumnos del curso de Auxiliar en Minería y se desarrolla en el Concejo Deliberante. El trabajo busca ilustrar la importancia de una actividad centenaria en la región.

La docente detalló que la muestra permanecerá abierta hasta el domingo 16 de noviembre, en coincidencia con los festejos por el 75° Aniversario de la creación del departamento de Malargüe. También destacó el rol formativo del establecimiento ubicado en Inalicán (este) 377, fundado en 1988 y nombrado en honor a uno de sus directores y pionero en esta modalidad educativa, el profesor Roberto Balmaceda.

Por su parte, la profesora Dalma Alaníz, responsable del curso de Auxiliar en Minería, explicó que la exposición, abierta al público, se estructura a partir de tres ejes principales. El primero es una línea de tiempo que repasa los inicios productivos de la actividad desde principios del siglo XX y ordena los hechos más relevantes de la minería local, incluyendo grandes descubrimientos y proyectos que posicionaron a Malargüe a la vanguardia del país. También se aborda el impacto económico que estos procesos tuvieron en la región y la provincia.

El segundo eje es un museo mineralógico que reúne muestras representativas del subsuelo malargüino. A ello se suma una escultura titulada Homenaje al Minero, elaborada con materiales reciclados, que busca transmitir la importancia de avanzar hacia una minería sustentable. Juan José Mendoza, alumno del Curso de Auxiliar en Minería, valoró la experiencia y sostuvo que la muestra permite “mostrarnos como escuela”. Además, remarcó el deseo de que la actividad económica, aseguró cuenta con licencia social, pueda desarrollarse en Malargüe, remarcado que "sería bueno que muchos chicos puedan trabajar acá y no tengan que irse a otro lado”. Finalmente, el presidente del Concejo Deliberante, Rodrigo Hidalgo, coincidió en la importancia de visibilizar la necesidad de una minería sustentable y responsable, iniciativa que, afirmó, el cuerpo legislativo local acompaña.

