La Escuela Fuerte San Carlos recibió materiales para fortalecer su cooperativa estudiantil

San Carlos remarcó que estos proyectos fortalecen la formación para la vida, la autonomía estudiantil y el compromiso comunitario.

Por Sitio Andino Departamentales

En un evento de reconocimiento al trabajo de la cooperativa escolar de la Escuela N° 4-045 Fuerte San Carlos, se realizó la entrega de materiales gestionados a través de un programa provincial .

Asistieron el Intendente Municipal Dr. Alejandro Morillas, Carlos Guerra, Coordinador de Educación del Municipio; Miguel Funes, a cargo del programa Cooperativas Escolares; junto a directivos, docentes y estudiantes de la institución.

Desde el Municipio se subraya el valor de estas iniciativas que promueven la autonomía y el aprendizaje para la vida, generando un fuerte impacto sociocomunitario mediante la articulación entre las escuelas y la gestión municipal. Para ello, se brinda asesoramiento y herramientas fundamentales para el crecimiento y fortalecimiento de cada proyecto.

San Carlos reafirma su compromiso con la educación

Miguel Funes, destacó el trabajo de la cooperativa: "Acabamos de participar de una entrega de materiales que hace el programa de la provincia acá en la Escuela Fuerte San Carlos, y hemos aprovechado a hacer un resumen de las actividades que han hecho los chicos, que la verdad que son muy buenas. La cooperativa escolar hizo práctica de vivero, con todos los productos distribuidos y vendidos en eventos escolares".

La Municipalidad de San Carlos reafirma su compromiso con el futuro de los jóvenes y el valor del trabajo cooperativo, pilares fundamentales para construir comunidades más unidas y solidarias.

