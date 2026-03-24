25 de marzo de 2026
Sitio Andino
San Rafael

La crisis del agro: productor de San Rafael cosecha su finca sin empleados

El productor de San Rafael Gustavo Zúñiga cosecha junto a su esposa para reducir gastos. "Un kilo de uva se paga a $180", manifestó.

Crisis de los productores en San Rafael.

La crisis del agro en San Rafael suma nuevas historias. Gustavo Zúñiga, productor de la zona de Calle Larga, decidió cosechar su propia finca junto a su esposa ante la imposibilidad de afrontar los costos de contratación de mano de obra.

Con 47 años y padre de dos hijos, Zúñiga posee una finca de cinco hectáreas en la zona de calle 3 Lucía de Barbadillo, donde cultiva parrales, uva tinta y durazno. Sin embargo, las heladas y granizadas redujeron significativamente su producción, profundizando el impacto económico.

“Hoy el kilo de uva se está pagando 180 pesos y necesitás hacer cinco kilos para pagarle a un cosechador”, explicó en diálogo con Noticiero Andino. Frente a ese escenario, optó por realizar la cosecha junto a su esposa María del Carmen para poder obtener algún margen de ganancia.

El productor también señaló dificultades en otras actividades: “La cosecha del durazno fue buena en cantidad, pero no rentable por el precio, que ronda los 100 pesos el kilo para molienda. Con lo poco que se pudo vender como primera calidad, pudimos defendernos un poco más”.

A esto se suman los altos costos de producción, especialmente el combustible, y problemas con el seguro agrícola. “Lo pagué, pero nunca vinieron a tasar. Aún estoy esperando”, reclamó.

Pese a las dificultades, Zúñiga asegura que continuará trabajando la tierra. Tras la cosecha, ya comienza con las tareas de mantenimiento para la próxima temporada. “No me queda otra que esperar otro año más”, concluyó.

Gustavo Zuñiga, productor de San Rafael, cuenta su historia a Noticiero Andino

Embed - SAN RAFAEL: MATRIMONIO LEVANTA LA COSECHA PARA QUE SEA RENTABLE

