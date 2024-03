La ciruela y una problemática compleja para algunos productores de General Alvear

Juárez comentó al respecto: "Tenemos más de 50 mil kilos y no hemos podido sacar casi nada por el problema de que había gente y la fábrica está llena y no nos recibe. Se está perdiendo el 80 o 90% de la ciruela, no tenemos precio, no tenemos nada. Este año realizamos todo lo que teníamos que realizar en la finca, las curamos, sembramos y nos termina pasando esto".