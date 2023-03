Juani, el alvearense con Síndrome de Down que ama la radio

Juani Penicó es un alvearense de 26 años que nació con Síndrome de Down y en el Día Mundial del Síndrome de Down conocemos su historia. La contención de su familia y docentes fue fundamental para su desarrollo y formación.

“Me gusta la radio, siempre me gusta volver y la música me da mucha alegría”, comentó Juani en su visita a la emisora de Medios Andinos en General Alvear.

Su tía, una guía

La madre de este joven alvearense relató como fueron los primeros años de Juani y reconoció que todo fue hecho "en familia".

“Estamos contentos con Juani, mi hermana fue la que nos guió porque ella trabajaba niños con Síndrome de Down y acá no se hacían estudios tempranos, cuando Juan nació me dejé guiar mucho por mi hermana, su tía, y eso hicimos”, manifestó la madre de Juani.

Datos

Según la Organización Nacional de las Naciones Unidas (ONU), de cada 1100 nacidos, uno nace con esta condición de Síndrome de Down.

En la provincia de Mendoza, según datos estadísticos, hay 2180 personas con esa condición y este año, el lema es “Con nosotros, no por nosotros”.