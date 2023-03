Día Mundial del Síndrome de Down: en primera persona, las necesidades y demandas

Autonomía es, por definición, la “condición de quien, para ciertas cosas, no depende de nadie”. Tan simple como eso y si bien es un concepto normalizado y hasta “obvio”, no todas las personas disfrutan ni gozan de su autonomía a pleno, sino que se ha convertido en un anhelo, un proyecto de vida. Este 21 de marzo es el Día Mundial del Síndrome de Down y aún en el 2023 hay mucho por aprender y por trabajar como ciudadanos/as de este tejido social. Para hacerlo es necesario conocer las necesidades, demandas, deseos y, sobre todo, respetar sus derechos .

“Recién en el 2008, la Organización de Naciones Unidas (ONU), a través de la Convención de Derechos a favor de personas con discapacidad pudo reconocer con un instrumento jurídico- y que trae consecuencias legales para todas las naciones que adhieren- que las personas con discapacidad son personas y estamos hablando del 2008, el siglo XXI”, explicó.

“Entonces, esto elegir qué ropa me pongo, qué programa de televisión quiero ver en mi pieza, si me quiero quedar despierta hasta tarde en Whats App son decisiones propias. Y son cosas tan pequeñas pero aún así, todavía es necesario ahondar en ellas, sensibilizar a las familias, a la sociedad a los servicios profesionales que acompañamos a personas con discapacidad porque también es importante reconocerlo. Estamos en una transición donde poder visualizar el reconocimiento de las personas como tales y acompañar sus proyectos conforme a la etapa de vida que viven ha sido una resignificación. Aún se están planteando acceder a posibilidades de elección más pequeñas y cotidianas y aún ahí hay mucho por hacer”, agregó.

Autonomía & Privacidad

Anabel y Valle coinciden en dos pedidos fundamentales y básicos: la autonomía y la privacidad. En sus vidas cotidianas, ambos aspectos son invadidos constantemente y no sólo por desconocidos/as sino por sus familias y aimgos/as y aunque entiendan los motivos, no dudan en señalar el deseo de tener la oportunidad de tomar más decisiones y de tener más intimidad.

“Tener trabajo, más apoyo de profesionales y personas de confianza y lectura fácil, serían formas de conseguirla. Por ejemplo, en este caso de la lectura fácil: si la letra es chiquita no podemos leer, para que se entienda tienen que ser palabras cortas, de tamaño grande y con oraciones breves”, explicaron.

Día internacional del sindrome de down.jpg El poema escrito por Anabel Alí: "Es un mensaje para todas las mujeres y hombres". Foto: Yemel Fil

“Leyendo el libro original, no lo entendemos entonces ahí nos damos cuenta y empezamos a pedir que se adapte. Las personas con discapacidad precisamos apoyo profesional, entonces, la buscamos para poder adaptar los libros a lectura fácil. Nosotras participamos en el proceso para darle validación, es decir, que realmente será útil para las personas que lo vayan a leer”, suman Ana y Valle.

“Es la cuestión de los derechos, hay algunos a los que no podemos acceder por las barreras sociales. Todos/as tenemos derechos, queremos los mismos, al trabajo, a la privacidad, porque se la invade constantemente. Tener mi propio espacio, quisiera más lectura fácil, hacer uso de mi tiempo libre. Por ahí nos interrumpen, a veces queremos charlar, en pareja por ejemplo”, suman y enumeran entre las dos.

Infantilización y concientización

Junto a Nicolás, Anabel y Valle se refieren a otros impedimentos más cotidianos que son, lisa y llanamente, barreras sociales en las que toda la sociedad puede trabajar: “Vamos a una cafetería, viene el mozo o la moza, si van conmigo, ¿a quién le va a entregar la carta y con quién va a hablar?”, dice el profesor y ambas mujeres responden de inmediato: “A vos”.

“¿Qué asume?, ¿qué cree el otro? Que como tienen síndrome de down no entienden, eso también es discriminación. Cuando se trata de una persona con discapacidad intelectual, el resto asume que no entienden, que les cuesta, que no pueden y eso es una barrera. Cuando van al médico- y esto lo vemos todo el tiempo- si van con su mamá, le preguntan a ella qué le pasa a la hija en lugar de consultar a la paciente. A eso nos referimos”, suma Nicolás Quintana.

Día internacional del sindrome de down.jpg Anabel y Valle, compartieron sus experiencias para concientizar y visibilizar. Foto: Yemel Fil

“Nos tratan como niños, como niñas. Un ejemplo, fui a la Vía Blanca con una amiga y un señor me compró una corona y me la colocó sin preguntarme y no soy una niña, soy una adulta. El derecho a la privacidad de meterse en una conversación de dos amigas para insertar una corona o me quisieron sacar una foto con una reina y subirla a las redes sociales, tampoco me preguntaron", cuenta Valle. No hay consentimiento.

Quintana agrega otra vivencia: “Fueron a una cafetería cerca de PIVA, las miraron y como vieron que eran personas con síndrome de down, un señor dijo que quería pagarles la consumición cuando, en realidad, las chicas habían ido en un ejercicio de administración del dinero propio. Fue una situación muy incómoda. Entonces, el hincapié en esa necesidad de poder vivir como cualquier otro ciudadano/a. Hay que generar un sistema de actitudes, de cómo comportarse frente a una persona con síndrome de down. El foco no tiene que estar siempre sobre ellas, que son las que se preparan para todo, el resto de la sociedad también tenemos que hacer algo para poder acompañarlas/os”, cerró el profesor terapeuta.