13 de marzo de 2026
{}
Sitio Andino
Guaymallén

Guaymallén fortalece la preparación ante emergencias con capacitaciones conjuntas

La jornada buscó fortalecer la preparación y la coordinación operativa para mejorar la respuesta ante emergencias en el departamento de Guaymallén.

Trabajo en conjunto y clave entre Defensa Civil Mendoza y Bomberos Voluntarios de Guaymallén.

La actividad se desarrolló en el marco de las acciones de formación continua que impulsa el municipio para mejorar la capacidad de respuesta de los equipos que intervienen en incidentes y emergencias que puedan afectar a los vecinos.

image

Durante la jornada, los participantes trabajaron sobre procedimientos de actuación, coordinación operativa y protocolos de intervención, aspectos clave para garantizar respuestas más rápidas y eficientes en momentos críticos.

Trabajo en conjunto y clave entre Defensa Civil Mendoza y Bomberos Voluntarios de Guaymallén

El secretario de Gobierno, Ignacio Conte, participó de las actividades y destacó la importancia de articular esfuerzos entre las distintas instituciones que cumplen un rol fundamental en la protección de la comunidad.

“Este tipo de capacitaciones nos permite aunar esfuerzos y estar mejor preparados para asistir a los vecinos ante cualquier situación que pueda presentarse”, señaló.

image

Desde el municipio remarcaron que el trabajo conjunto entre Defensa Civil y los Bomberos Voluntarios resulta clave para llegar a tiempo ante emergencias, optimizando los recursos disponibles y fortaleciendo la prevención y la asistencia en el territorio.

De esta manera, la comuna continúa promoviendo instancias de capacitación y coordinación interinstitucional, con el objetivo de brindar una respuesta cada vez más eficiente frente a situaciones de riesgo que puedan afectar a la comunidad.

