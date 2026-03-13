Guaymallén fortalece la preparación ante emergencias con capacitaciones conjuntas

Trabajo en conjunto y clave entre Defensa Civil Mendoza y Bomberos Voluntarios de Guaymallén.

Agentes de Defensa Civil Mendoza del Municipio de Guaymallén participaron de una jornada de capacitación brindada por el cuartel de Bomberos Voluntarios del departamento , con el objetivo de fortalecer la preparación y el trabajo coordinado ante situaciones de emergencia .

La actividad se desarrolló en el marco de las acciones de formación continua que impulsa el municipio para mejorar la capacidad de respuesta de los equipos que intervienen en incidentes y emergencias que puedan afectar a los vecinos.

Durante la jornada, los participantes trabajaron sobre procedimientos de actuación, coordinación operativa y protocolos de intervención , aspectos clave para garantizar respuestas más rápidas y eficientes en momentos críticos.

El secretario de Gobierno, Ignacio Conte , participó de las actividades y destacó la importancia de articular esfuerzos entre las distintas instituciones que cumplen un rol fundamental en la protección de la comunidad .

“Este tipo de capacitaciones nos permite aunar esfuerzos y estar mejor preparados para asistir a los vecinos ante cualquier situación que pueda presentarse”, señaló.

Desde el municipio remarcaron que el trabajo conjunto entre Defensa Civil y los Bomberos Voluntarios resulta clave para llegar a tiempo ante emergencias, optimizando los recursos disponibles y fortaleciendo la prevención y la asistencia en el territorio.

De esta manera, la comuna continúa promoviendo instancias de capacitación y coordinación interinstitucional, con el objetivo de brindar una respuesta cada vez más eficiente frente a situaciones de riesgo que puedan afectar a la comunidad.