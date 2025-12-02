2 de diciembre de 2025
Acción solidaria

Guaymallén convoca a una colecta de sangre y suma registros para donación de médula ósea

El municipio de Guaymallén advirtió que la baja de donantes generó un escenario crítico. La colecta se realizará el 9 de diciembre

Colecta de sangre en Guaymallén.

Por Sitio Andino Departamentales

El Municipio de Guaymallén realizará una colecta de sangre el próximo 9 de diciembre, de 9.00 a 12.30 horas, en el edificio del Concejo Deliberante. La iniciativa busca reforzar las reservas del sistema de salud en un contexto crítico.

Desde el área organizadora advirtieron que es de vital importancia que la población se acerque a donar, ya que actualmente se atraviesa una emergencia sanitaria debido a la fuerte disminución de donaciones registradas, debido al inicio de la temporada estival y la cercanía a las vacaciones.

Durante la jornada, quienes lo deseen también podrán inscribirse como potenciales donantes de médula ósea, un gesto solidario que amplía las oportunidades de tratamiento para personas que esperan un trasplante.

image

Los interesados en participar deberán cumplir con ciertos requisitos para poder donar sangre

  • Presentar DNI.
  • Tener entre 16 y 65 años.
  • Pesar más de 50 kg.
  • Estar en buen estado de salud.
  • No asistir en ayunas; se recomienda desayunar infusiones o bebidas azucaradas.
  • No haber padecido enfermedades de transmisión sanguínea.
  • No haberse realizado tatuajes, perforaciones o cirugías en el último año.

Los datos necesarios para la inscripción son los siguientes: nombres y apellidos, documento, fecha de nacimiento, grupo sanguíneo, domicilio particular, teléfono y correo electrónico. Además, los participantes tendrán la oportunidad de manifestar su voluntad de unirse al Registro Mundial de Donantes de Médula Ósea el mismo día del evento.

No te olvides de avisar si querés ser incluido en el registro para donar Médula Ósea.

