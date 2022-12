General Alvear: escuelas deben hasta 27 boletas de luz

Se está terminando el ciclo lectivo, pero en General Alvear se ha registrado una situación muy particular: cerca de 10 escuelas deben, algunas, hasta 30 boletas de luz.

Si bien no se les ha cortado el suministro eléctrico, las autoridades escolares están en tratativas para resolver este problema que no es nuevo , sino que, al parecer, viene desde hace cuatro años atrás.

La diputada provincial, Roxana Escudero , habló de esta irregular situación de las escuelas con la empresa Cecsagal, la cooperativa eléctrica del departamento . “Hay que reconocer el esfuerzo de Cecsagal de no cortar el suministro, son 10 colegios con deudas y aviso de corte y espero la citación de la delegada de la DGE zona sur para regularizar esta situación”, comentó.

La legisladora dijo “no entender” como ha pasado esto porque en algunas escuelas se adeudan hasta 27 boletas. “No sabemos cómo ha pasado tanto tiempo, no sabemos si la DGE tiene esta información y me enteré la semana pasado, las deudas van de 2 a 27 boletas, si eso está incluido en el presupuesto de la DGE no entendemos cómo se llegan a adeudar 27 boletas”, explicó Escudero.