General Alvear: agredieron cobardemente a piedrazos a un abuelo, que atiende una bicicletería

"Una banda de menores, me atacó", comenzó su relato Armentano, para seguir agregando, "me agredieron a piedrazos contra el negocio primero y luego a mí, una piedra me dio en la cabeza. Ya habían venido a arreglar una rueda, que estaba rota, les pase el presupuesto de cuanto salía y me empezaron a agredir con insultos y luego a los piedrazos".