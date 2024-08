General Alvear: tanques de agua para viviendas se entregaron en el Barrio El Toscano

“Se trabajó con la Unión Vecinal y fueron ellos quienes nos informaron que muchos vecinos no contaban con el reservorio de agua, es por eso que se empezó a trabajar junto con el intendente y se gestionó para lograrlo” .

Mientras tanto, Carlos Becerra, presidente de la Unión Vecinal explicó, “son 500 conexiones y tenemos un pedido de más o menos 250 conexiones más que no se hace porque no tenemos la suficiente agua disponible. Nos hace falta una perforación nueva que ya lo hemos hablado con la delegada, por ahora estos tanques solucionan mucho los inconvenientes que se presentan para los vecinos que no tienen tanque de reserva”.