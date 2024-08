Un voraz incendio consumió galpones con vehículos, corrales y maquinarias en su interior

El fuego está controlado Se incendió el ex Centro de Ferroviarios de la Ciudad de Mendoza: no hay personas afectadas

Efrain Butinsky, propietario de la vivienda, dialogó con TVA General Alvear y comentó al respecto: "Desgraciadamente, es algo sin retorno, porque donde pasa al fuego no hay más posibilidades de retornar nada. El fuego comenzó como a las 20.10 en un lugar donde no hay motivo aparente para que haya sucedido o por lo menos no podemos identificarlo, los cables más cerca están a 30 metros, no había nada incendiario más que palos y alambres y cuando nos dimos cuenta por las cámaras ya había pasado todo un galpón del lado norte y fue poco lo que pudimos hacer", aseguró compungido el reconocido profesor y dueño de la finca.