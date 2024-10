Funcionarios de Maipú recibieron a miembros de refugios de animales.

En un inicio, al no recibir respuesta del departamento, convocaron a una manifestación en la puerta del establecimiento y ahí la contestación no tardó en llegar : los recibió un grupo de representantes del municipio encabezados por el médico veterinario Daniel Peña, subdirector de Medio Ambiente - quien está a cargo de zoonosis, ya que en diferencia de otros municipios no depende del área de salud, sino de Medio Ambiente.

Perritos (1).jpeg Miembros de los refugios de animales fueron recibidos por un grupo de funcionarios encabezados por el veterinario Daniel Peña.

En la nota que recibieron los representantes del intendente explican que en conversaciones con vecinos del departamento ellos manifestaron que "las castraciones son restrictivas en horario y cantidad - ya que sólo se realizan de mañana y con cupos insuficientes -, los cupos diarios se castran sólo la mitad - ya que según criterio médico los demás animales no cumplen con los requisitos -, el móvil se coloca en zonas conflictivas, por lo tanto, los vecinos que no son de la zona no asisten por miedo y quienes habitan ahí no asisten por falta de concientización, se pierden muchos días en el traslado del móvil de un punto a otro, no se informa adecuadamente donde funcionará el móvil y hay arreglos con algunas proteccionistas por los turnos".