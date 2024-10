Polémica en Godoy Cruz con la ordenanza que permite la captura de perros callejeros.

Lo cual no deja de ser cierto, ya que la normativa, que está vigente desde el 9 de octubre , dicta en sus líneas: "La captura se realizará de forma tal que no genere ningún tipo de daño al animal y el menor grado de estrés, optando por el uso de redes de captura, cañón de red, rifle lanza redes y/o dardos tranquilizantes ".

Las exigencias son las siguientes:

Haber registrado a la mascota en el Registro Municipal de Mascotas,

a la mascota en el Registro Municipal de Mascotas, Poseer certificado de vacunación antirrábica ,

, Abonar la multa correspondiente.

Y el texto sentencia, desatándose otra polémica, "transcurrido el plazo de diez días hábiles y el no reclamo por parte del responsable, se procederá como animal vagabundo".

refugio para perros, perros, adopción, mascotas, perritos, perrera.jpg La preocupación se hace manifiesta porque en cuanto adopción la teoría no es aplicable a la práctica. Foto: Yemel Fil

La preocupación de los refugios de Godoy Cruz

Es ahí cuando Beatriz, miembro activo del refugio de perros viejos y ciegos que está ubicado en Godoy Cruz, manifestó su preocupación: "¿Qué pasa si el dueño no quiere pagar la multa o si no quiere recuperar el perro? En una semana van a tener 25 perros. ¿Qué pasa si detienen perros adultos y la gente no quiere adoptarlos? Van a tener 20 perros. Dicen que tienen hogares de tránsito, pero no pueden estar toda la vida en un hogar de tránsito".

¿Qué pasa con ese perrito que queda en el tránsito? ¿Qué pasa con ese perrito que queda en el tránsito?

En un comunicado, los refugios de animales expresaron: "Pediremos una audiencia para explicar a los funcionarios que sus propuestas son, además de crueles y obsoletas, totalmente inútiles, e ilegales de acuerdo a la legislación de la provincia en el tema".

refugio para perros, perros, adopción, mascotas, perritos, perrera.jpg Las personas son más propensas a adoptar a cachorros, mientras que los perritos viejitos fallecen tras años de espera. Foto: Yemel Fil

Es por eso que proponen que para controlar la población canina y felina, las castraciones deben ser gratuitas, obligatorias, tempranas, extendidas y masivas. Además, se expresan en contra de las capturas y de los encierros, mientras que acusan a la municipalidad de Godoy Cruz de no ser "conscientes de cómo funciona un refugio, cómo funciona un hogar de tránsito y lo dificultoso que es dar en adopción a los animalitos".

Los amantes de los perros y gatos reiteraron que, tras leer la ordenanza completa, se trata de 6 caniles y que lo más preocupante es el futuro de los animales capturados: "Van a ser alojados durante 10 días ¿y después?", temen que se trate de un modelo de eutanasias encubierta.

La entrevista completa a Beatriz Méndez

Beatriz Méndez, miembro del refugio "Ángeles de 4 patas", habló frente a la cámara de Andino TV para explicar la realidad del refugio y cuál es la relación con el municipio de Godoy Cruz.

Embed - POLÉMICA: GODOY CRUZ CAPTURARÁ PERROS CALLEJEROS

