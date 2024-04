El Observatorio Municipal de Salud presentó su trabajo y abordaje en la región

En tanto a las enfermedades prevalentes se detecta, en el Observatorio, un alto índice de sobrepeso (41,82%) y obesidad (39,39%) y el 68% no tiene autopercepción de ello y se registra un elevado porcentaje de personas con glucemia (alta: 12,5 | media 12,5%) y tensión arterial alta (26,58%) que no saben sobre esa condición, lo que se traduce en información sumamente relevante porque son personas que por desconocer su condición no reciben o acceden al sistema de salud para el control y tratamiento que corresponde.