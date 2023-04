El dengue es un problema de todos: la visión de Tunuyán

Si bien la provincia de Mendoza estaba catalogada como "Condición epidemiológica Tipo 2", es decir que estaba el mosquito pero no había circulación viral por lo que no había casos propios (sino que recibía importados de otros países y de provincias argentinas), la aparición de un caso de una persona que no tenía antecedentes de viaje, disparó las alarmas por tratarse del primer caso autóctono.